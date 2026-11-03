El giro electoral en Washington, el petróleo y las tensiones comerciales encienden alertas en la Casa Rosada

El poder rara vez se pierde en un solo día. Se escurre de a poco.

Este martes, el reloj político de la mayor economía del planeta amenaza con marcar un quiebre definitivo. Y cuando Washington entra en zona de turbulencia, el financiamiento, la logística y el costo del dinero en esta parte del mundo entran en terapia intensiva.

Las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos no son un simple recambio legislativo. Son el termómetro exacto que definirá la fortaleza o la debilidad extrema con la que Donald Trump encarará su bienio final.

Y, por decantación, el flujo de los negocios globales y la supervivencia de los esquemas económicos en nuestra región.

El fantasma del "pato rengo" y la parálisis

Hay alrededor de 250 millones de personas habilitadas para votar.

Pero el dato que miran los mercados no es el tamaño del padrón, sino la urgencia: casi 45 millones de ciudadanos ya sufragaron de manera anticipada. Un nivel de motivación extra que, en los manuales de la política, huele a voto castigo.

La compulsa es total. Se renuevan las 435 bancas de la Cámara de Representantes, 35 de los cien escaños del Senado, 36 gobernaciones y se dirimen 146 consultas populares de impacto local.

Las proyecciones ya descuentan un escenario adverso para la administración republicana. El Partido Demócrata se encamina a recuperar la mayoría en la cámara baja. La verdadera y encarnizada batalla está en el Senado, donde el sesgo conservador de los estados en juego opera como el último escudo del oficialismo.

¿Habrá espacio para batacazos estructurales como el que podría dar el progresista James Talarico en el corazón conservador de Texas? El pánico en el Poder Ejecutivo es tan real que expuso su desesperación.

El jefe de Estado llegó al extremo de prometer un "dividendo" de 5.000 dólares a cada adulto si logran retener el control legislativo. Una inyección de liquidez directa para comprar tiempo.

Un Capitolio hostil no es solo un freno político. Es un cambio en las reglas de juego corporativas.

Limitaría los beneficios tributarios que hoy disfrutan las grandes corporaciones, marcaría un giro hacia prioridades de gasto social y amenazaría con abrir múltiples investigaciones que condicionarían la agenda diaria de la Casa Blanca.

Trump pasaría a ser, de manera prematura, un "pato rengo". Sin reelección a la vista y acorralado por la amenaza latente aunque poco probable de un juicio político.

Petróleo, inflación y el costo del dinero

Pero la fragilidad republicana no nace solo en las urnas. Nace del impacto de sus propias políticas económicas y bélicas.

El encarecimiento brutal de los productos de primera necesidad tiene dos grandes motores: la suba generalizada de aranceles a las importaciones y las secuelas de la agresiva política antimigratoria del ICE. A eso se le suma un error de cálculo monumental en política exterior.

La guerra lanzada el 28 de febrero contra Irán debía ser un conflicto exprés.

Bajo la persuasión de Benjamín Netanyahu, Trump descabezó a la cúpula del régimen islamista, asesinando al líder supremo Alí Jameneí. Pero la resistencia persa encontró la manera de dañar la línea de flotación de la economía norteamericana.

Bloquearon el estrecho de Ormuz.

Por esa vía transita el 20% del petróleo que consume el planeta. El resultado fue inmediato: una disparada sostenida en el precio del crudo.

El valor de la nafta común en Estados Unidos saltó más de un 40%. Y con la energía por las nubes, la inflación se volvió inmanejable.

Si la presión inflacionaria no cede, las tasas de interés se mantienen asfixiantes. Hoy, los rendimientos de los Bonos del Tesoro merodean un preocupante 5%.

Para el entramado productivo, industrial y agroexportador de la provincia, la traducción es lineal: el crédito corporativo se encarece a niveles prohibitivos.

La guerra no se pelea solo en el golfo Pérsico. Se paga en cada punto de tasa, en cada empresa que busca financiamiento y en millones de familias endeudadas con hipotecas y tarjetas de crédito al límite.

La "Doctrina Donroe" y los activos estratégicos

El tablero global está sufriendo una reconfiguración agresiva.

La política exterior trumpista dinamitó puentes históricos. Las relaciones con la Unión Europea y la OTAN cayeron a niveles de deterioro inéditos. Un triunfo opositor buscaría recomponer esos lazos, reabrir el financiamiento a Ucrania y ponerle un freno a la reconciliación con la Rusia de Vladímir Putin.

La ecuación de fondo es puramente energética.

La Casa Blanca necesita que los hidrocarburos de Rusia sigan fluyendo para enfriar la inflación en los surtidores. Cortar ese deshielo desde el Legislativo mantendría al mercado petrolero bajo máxima presión, con cotizaciones récord que pondrían en jaque el nivel de actividad global.

Pero la verdadera estrategia de fondo es otra: frenar el avance de China como potencia rival.

En ese diseño, América Latina dejaría de ser un socio para ser tratada cruda y abiertamente como un patio trasero. Sería una carrera por los recursos naturales estratégicos. Es la neocolonialista Doctrina Donroe.

La intervención ya comenzó.

La captura de Nicolás Maduro en enero y el sometimiento de Venezuela derivaron en un acuerdo donde Norteamérica se apropió de cerca del 20% de las reservas petroleras de ese país. En paralelo, el cerco energético sobre Cuba se volvió asfixiante.

El ajedrez sudamericano y la ansiedad local

La región está partida.

Las recientes victorias de partidos de derecha en Chile, Perú y Colombia le garantizaron a Washington un alineamiento bajo el paraguas del Escudo de las Américas, un plan de cooperación y militarización contra el narcotráfico.

Pero el gran obstáculo tiene nombre y apellido: Luiz Inácio Lula da Silva.

Por volumen, escala e integración vertical, Brasil es la barrera más sólida contra la Doctrina Donroe y contra la imposición de un freno a las inversiones chinas.

La tensión es evidente. Trump aún no reconoce el triunfo de Lula y brinda refugio al excandidato Flávio Bolsonaro. Es un mensaje político pesado: Estados Unidos considera persecutorias las acciones del Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño, socavando su legitimidad democrática.

Y en este ecosistema de favores y presiones, aparece Argentina.

Con su plan 2027 ya sobre la mesa, Javier Milei opera como el principal aliado regional del trumpismo. Su tarea es estigmatizar a Brasil, presentándolo como una tiranía comunista y protectora de mafias.

Pero la lealtad tiene un precio.

Empresarios y tomadores de decisiones locales saben que Milei aguarda con suma ansiedad el resultado de estas midterms. Lo que busca es un paraguas de protección: el auxilio financiero del Departamento del Tesoro para blindar su proyecto de reelección.

Lula confía en que el peso de su país imponga límites. Pero el silencio actual de Washington puede ser solo una tensa calma chicha antes del martes.

En los despachos del poder no hay margen para la ingenuidad.

Si la administración republicana pierde el control del Capitolio, el auxilio financiero que espera la Casa Rosada para blindar su proyecto político quedará muy probablemente bajo llave.

Con bonos al 5%, petróleo en llamas y el crédito corporativo cerrado, el margen de maniobra para la economía local se reduce a cero.

La geopolítica no premia la afinidad ideológica.

Cobra facturas en dólares.