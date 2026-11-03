Créditos para autos y viviendas: detalles del plan oficial para reactivar el consumo

Resumen Ejecutivo El Gobierno negocia préstamos del Banco Nación de hasta $50 millones para incentivar la compra de vehículos nacionales frente a una caída interanual del 15,6% en la producción.

de hasta para incentivar la compra de vehículos nacionales frente a una caída interanual del en la producción. Analizan ampliar los créditos hipotecarios con fondos del FGS de la ANSES para incluir viviendas en construcción y unidades desde pozo, buscando reactivar la actividad inmobiliaria.

con fondos del para incluir viviendas en construcción y unidades desde pozo, buscando reactivar la actividad inmobiliaria. El equipo económico gestiona una línea de garantías con el Banco Mundial y la IFC para movilizar hasta US$ 10.000 millones en inversiones destinadas al sector privado.

El Gobierno avanza en el diseño de nuevas herramientas de financiamiento para intentar dinamizar dos sectores que todavía enfrentan dificultades para recuperar sus niveles de actividad: la industria automotriz y la construcción. La iniciativa contempla créditos del Banco Nación para la compra de vehículos fabricados en Argentina y una ampliación de las líneas hipotecarias destinadas a viviendas en construcción y unidades desde pozo.

La propuesta se encuentra en etapa de negociación con empresas automotrices y desarrolladores inmobiliarios. El objetivo oficial es mejorar las condiciones de acceso al crédito, impulsar la demanda interna y generar un mayor movimiento en actividades con fuerte impacto sobre el empleo y la inversión.

Autos nacionales: créditos de hasta $50 millones

Uno de los ejes de la iniciativa apunta al mercado automotor. El equipo económico mantiene conversaciones con las terminales para implementar préstamos de hasta $50 millones destinados a financiar la compra de vehículos de producción nacional, con fondos del Banco Nación.

El esquema todavía no tiene condiciones definitivas. Las negociaciones se concentran principalmente en la tasa de interés y los plazos de devolución, con la posibilidad de que las propias automotrices realicen aportes para mejorar el costo financiero de los préstamos.

Actualmente, el Banco Nación cuenta con líneas de financiamiento para la compra de vehículos de hasta 72 meses, con tasas nominales anuales fijas del 36% para clientes que cobran sus haberes o prestaciones previsionales en la entidad y del 46% para el resto de los usuarios.

La nueva propuesta buscaría ofrecer condiciones más competitivas y ampliar las posibilidades de acceso a unidades fabricadas en el país.

La medida llega en un contexto de dificultades para la industria local. Según los datos de ADEFA, la producción automotriz alcanzó las 39.747 unidades en septiembre, con una caída interanual del 15,6%. Entre enero y septiembre se fabricaron 314.975 vehículos, un retroceso del 16,9% frente al mismo período del año anterior.

A su vez, los patentamientos de octubre totalizaron 45.965 unidades, un 12% menos que en igual mes de 2025. En ese mercado, los vehículos importados representaron el 68% de las operaciones, mientras que los nacionales concentraron el 32%.

En este escenario, el financiamiento aparece como una herramienta para estimular la demanda de producción local y mejorar la competitividad de las terminales radicadas en Argentina.

Construcción: buscan ampliar los créditos hipotecarios

El segundo componente del plan está relacionado con el mercado inmobiliario y la actividad de la construcción.

El Gobierno analiza extender el financiamiento hipotecario con fondos públicos para incorporar viviendas que todavía no están terminadas. La primera etapa estaría enfocada en propiedades con obras avanzadas y, posteriormente, se buscaría incluir unidades desde pozo.

La iniciativa apunta a facilitar la comercialización de proyectos inmobiliarios que actualmente enfrentan dificultades para concretar operaciones por la falta de financiamiento.

El mecanismo se apoyaría en el esquema de licitaciones de depósitos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, que permite canalizar recursos hacia los bancos para el otorgamiento de créditos hipotecarios.

Actualmente, esas líneas contemplan financiamiento para la compra, construcción, ampliación y refacción de la primera vivienda, con tasas máximas del 7,5% más CER.

La posibilidad de incorporar inmuebles en construcción permitiría ampliar el universo de potenciales compradores y generar nuevas fuentes de financiamiento para desarrolladores y empresas constructoras.

Según trascendió, el Gobierno buscaría comenzar por las obras más avanzadas, donde el riesgo de ejecución es menor y existe la posibilidad de acelerar proyectos que actualmente registran un ritmo de actividad reducido.

El desafío de recuperar el crédito y movilizar la inversión

Las nuevas herramientas se inscriben en una estrategia más amplia del equipo económico para impulsar el financiamiento privado y generar condiciones para una recuperación de la actividad.

Sin embargo, los indicadores del mercado inmobiliario muestran que el acceso al crédito continúa siendo uno de los principales obstáculos.

Además, las operaciones con hipoteca continúan mostrando debilidad. Durante ese mes se contabilizaron 1.256 escrituras con financiamiento hipotecario, un 15,5% menos que en septiembre del año anterior.

En los primeros ocho meses del año, los créditos hipotecarios otorgados por el sistema financiero sumaron 17.279 operaciones, frente a las 28.523 registradas en igual período de 2025, según los datos del Banco Central.

En paralelo, el Gobierno negocia una línea de garantías con el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional (IFC), con el objetivo de movilizar hasta US$ 10.000 millones en inversiones para el sector privado argentino.

Por ahora, tanto el esquema de créditos para automóviles como la ampliación del financiamiento hipotecario permanecen en etapa de definición. Las condiciones finales de acceso, las tasas y los plazos serán determinantes para medir el alcance que estas iniciativas puedan tener sobre el consumo, la industria y la construcción.

El Gobierno avanza en el diseño de nuevas herramientas de financiamiento para intentar dinamizar dos sectores que todavía enfrentan dificultades para recuperar sus niveles de actividad: la industria automotriz y la construcción. La iniciativa contempla créditos del Banco Nación para la compra de vehículos fabricados en Argentina y una ampliación de las líneas hipotecarias destinadas a viviendas en construcción y unidades desde pozo.

La propuesta se encuentra en etapa de negociación con empresas automotrices y desarrolladores inmobiliarios. El objetivo oficial es mejorar las condiciones de acceso al crédito, impulsar la demanda interna y generar un mayor movimiento en actividades con fuerte impacto sobre el empleo y la inversión.

Autos nacionales: créditos de hasta $50 millones

Uno de los ejes de la iniciativa apunta al mercado automotor. El equipo económico mantiene conversaciones con las terminales para implementar préstamos de hasta $50 millones destinados a financiar la compra de vehículos de producción nacional, con fondos del Banco Nación.

El esquema todavía no tiene condiciones definitivas. Las negociaciones se concentran principalmente en la tasa de interés y los plazos de devolución, con la posibilidad de que las propias automotrices realicen aportes para mejorar el costo financiero de los préstamos.

Actualmente, el Banco Nación cuenta con líneas de financiamiento para la compra de vehículos de hasta 72 meses, con tasas nominales anuales fijas del 36% para clientes que cobran sus haberes o prestaciones previsionales en la entidad y del 46% para el resto de los usuarios.

La nueva propuesta buscaría ofrecer condiciones más competitivas y ampliar las posibilidades de acceso a unidades fabricadas en el país.

La medida llega en un contexto de dificultades para la industria local. Según los datos de ADEFA, la producción automotriz alcanzó las 39.747 unidades en septiembre, con una caída interanual del 15,6%. Entre enero y septiembre se fabricaron 314.975 vehículos, un retroceso del 16,9% frente al mismo período del año anterior.

A su vez, los patentamientos de octubre totalizaron 45.965 unidades, un 12% menos que en igual mes de 2025. En ese mercado, los vehículos importados representaron el 68% de las operaciones, mientras que los nacionales concentraron el 32%.

En este escenario, el financiamiento aparece como una herramienta para estimular la demanda de producción local y mejorar la competitividad de las terminales radicadas en Argentina.

Construcción: buscan ampliar los créditos hipotecarios

El segundo componente del plan está relacionado con el mercado inmobiliario y la actividad de la construcción.

El Gobierno analiza extender el financiamiento hipotecario con fondos públicos para incorporar viviendas que todavía no están terminadas. La primera etapa estaría enfocada en propiedades con obras avanzadas y, posteriormente, se buscaría incluir unidades desde pozo.

La iniciativa apunta a facilitar la comercialización de proyectos inmobiliarios que actualmente enfrentan dificultades para concretar operaciones por la falta de financiamiento.

El mecanismo se apoyaría en el esquema de licitaciones de depósitos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, que permite canalizar recursos hacia los bancos para el otorgamiento de créditos hipotecarios.

Actualmente, esas líneas contemplan financiamiento para la compra, construcción, ampliación y refacción de la primera vivienda, con tasas máximas del 7,5% más CER.

La posibilidad de incorporar inmuebles en construcción permitiría ampliar el universo de potenciales compradores y generar nuevas fuentes de financiamiento para desarrolladores y empresas constructoras.

Según trascendió, el Gobierno buscaría comenzar por las obras más avanzadas, donde el riesgo de ejecución es menor y existe la posibilidad de acelerar proyectos que actualmente registran un ritmo de actividad reducido.

El desafío de recuperar el crédito y movilizar la inversión

Las nuevas herramientas se inscriben en una estrategia más amplia del equipo económico para impulsar el financiamiento privado y generar condiciones para una recuperación de la actividad.

Sin embargo, los indicadores del mercado inmobiliario muestran que el acceso al crédito continúa siendo uno de los principales obstáculos.

Además, las operaciones con hipoteca continúan mostrando debilidad. Durante ese mes se contabilizaron 1.256 escrituras con financiamiento hipotecario, un 15,5% menos que en septiembre del año anterior.

En los primeros ocho meses del año, los créditos hipotecarios otorgados por el sistema financiero sumaron 17.279 operaciones, frente a las 28.523 registradas en igual período de 2025, según los datos del Banco Central.

En paralelo, el Gobierno negocia una línea de garantías con el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional (IFC), con el objetivo de movilizar hasta US$ 10.000 millones en inversiones para el sector privado argentino.

Por ahora, tanto el esquema de créditos para automóviles como la ampliación del financiamiento hipotecario permanecen en etapa de definición. Las condiciones finales de acceso, las tasas y los plazos serán determinantes para medir el alcance que estas iniciativas puedan tener sobre el consumo, la industria y la construcción.