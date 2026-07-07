Claves del día: movimientos del Círculo Rojo, privatizaciones, mora, avances chinos e internas logísticas

El tablero económico del segundo semestre arranca con una fuerte recalibración de expectativas. En los despachos de la City y en los pasillos de las empresas de la provincia se asimila una hoja de ruta donde la estabilidad financiera convive con una severa ralentización de la actividad interna. Un escenario de sintonía fina donde los datos duros, los movimientos corporativos y la rosca política configuran la agenda de los negocios.

Los analistas y consultoras ajustaron sus planillas con coordenadas muy claras para lo que queda de 2026. El plan oficial apunta a consolidar un sendero de desinflación agresivo, proyectando un IPC del 2% para junio y julio, que perforaría la barrera del 1,8% hacia fin de año, acumulando un 30% anual. La contracara es la profundización del atraso cambiario: el dólar mayorista se proyecta en $1.673 para diciembre, lo que implica una devaluación interanual de apenas el 15,5%. Una velocidad que corre a la mitad de los precios y presiona directamente sobre los márgenes de los sectores exportadores de manufacturas en la región.

En el frente de la actividad, el panorama muestra que la salida de la recesión se estira. Tras registrarse una caída mensual del 1,5% en el EMAE de abril, las proyecciones de crecimiento del PIB para el segundo trimestre se recortaron con fuerza del 1,2% al 0,6%. Los indicadores de mayo confirmaron el bache operativo de la economía real, con retrocesos sectoriales del 5,2% en patentamientos de autos, 0,7% en construcción y 0,1% en la industria. La recuperación, según el mercado, se posterga para la última parte del año con expansiones anémicas del 0,9% trimestral.

El mapa de las privatizaciones y la ingeniería para rescatar la cadena de pagos

El Ministerio de Economía aceleró su programa de obtención de divisas mediante la venta de activos estatales, fijando una meta de u$s2.300 millones entre 2026 y 2027. El foco de atención de las empresas locales está puesto sobre dos activos estratégicos para la logística y la matriz energética de la provincia: la inminente privatización de la Termoeléctrica Timbúes (valuada en u$s400 millones y responsable del 8% de la energía nacional) y la concesión de los talleres y rodados del Belgrano Cargas. Estos movimientos obligarán al complejo agroexportador del Gran Rosario a negociar tarifas anticipadas para blindar su estructura de costos.

La urgencia fiscal se justifica en un calendario de vencimientos de deuda que demandará u$s44.100 millones entre este año y el próximo, un frente que el Banco Central busca acolchonar con un colchón de reservas netas positivas que actualmente ronda los u$s10.000 millones. En ese marco, el riesgo país reaccionó positivamente ubicándose en los 408 puntos básicos, validando el superávit fiscal primario proyectado de $15,7 billones para todo el ejercicio.

Sin embargo, la falta de pesos en la calle golpeó de lleno la cobrabilidad de las empresas. El índice de mora en el pago de créditos corporativos y de consumo trepó al 12,7% en mayo, encendiendo alarmas en las pymes industriales de Rafaela, Esperanza y Venado Tuerto. Ante el estrés operativo, los bancos privados salieron a ofrecer tasas nominales del 25% para refinanciar deudas, un nivel real negativo frente a la inflación que busca dar aire a las carteras rezagadas.

En sintonía, el Banco Nación lanzó una línea de consolidación de deudas a 10 años por un monto máximo de $100 millones. El esquema de rescate financiero se indexa por UVA más una sobretasa del 12% para atrasos de hasta 90 días, y del 14% para situaciones de mayor irregularidad. Es una ventana de oportunidad contable clara para estirar los plazos de las obligaciones comerciales antes de que el Tesoro termine de absorber la liquidez del mercado bancario.

Radiopasillo corporativo: de la divisa nigeriana a la disputa aérea en Fisherton

En el terreno de los negocios y las ironías de la macroeconomía, la Casa de Moneda en Retiro logró esquivar provisionalmente el cierre definitivo de sus rotativas. Mientras el Banco Central de Santiago Bausili importa los nuevos billetes de $10.000 y $20.000 terminados desde plantas en China y Malta, la imprenta estatal argentina cerró un contrato a fasón con la firma británica De La Rue para imprimir 700 millones de nairas destinadas a Nigeria. La operación le garantizará un pulmón de oxígeno operativo de entre 18 y 24 meses a la fábrica local.

Puertas adentro de la región, el frente institucional arde por la realidad del Aeropuerto Internacional de Rosario. Los sectores comerciales de la ciudad, nucleados en la Red de Instituciones por la Producción, criticaron con dureza lo que denominan una "gestión de cabotaje" liderada por el presidente del directorio, Pio Drovetta. Los privados basan su reclamo en números contundentes: una caída del 48% en el tráfico de pasajeros respecto de los niveles de 2018, desplazando a la terminal de Fisherton del puesto 12 al 14 en el ranking nacional.

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo provincial contraatacan de inmediato. Califican a los empresarios de lobbistas y defensores del plan privatizador de La Libertad Avanza, mientras argumentan que el Gobierno nacional incumplió su compromiso de financiar el 50% de las obras de la pista, obligando a la provincia a costear los trabajos con fondos propios. La salida del exdirector Nicolás Ruggiero terminó de romper los puentes de diálogo con el Círculo Rojo regional, que ve con recelo cómo el aeropuerto local celebra recibir desvíos de Ezeiza por cuestiones climáticas mientras pierde conectividad comercial directa.

Por su parte, el negocio del retail tradicional asiste con desconcierto a la expansión de las megasuperficies comerciales de origen oriental. El caso de la emblemática sucursal de avenida Avellaneda que pertenecía a la firma mayorista Micropack, reconvertida ahora bajo la marca "Todo Chen", desvela a los operadores del sector de bazares. Con los márgenes de rentabilidad medidos al milímetro y en medio de un desplome del consumo masivo, los empresarios locales no encuentran una explicación financiera tradicional que permita sostener semejantes estructuras de alquiler, alimentando sospechas sobre los flujos de capital que convalidan esos metros cuadrados.

La avanzada de Huawei en el agro y el pulso de las empresas globales

La frontera tecnológica de la zona núcleo sumó un movimiento de ajedrez geopolítico que pasó desapercibido para el gran público. La multinacional china Huawei firmó un Memorándum de Entendimiento con Agricultores Federados Argentinos (AFA) para proveer de conectividad 5G, esquemas de energía limpia y sistemas de Inteligencia Artificial —mediante el modelo en la nube Pangu Cloud— a más de 36.000 productores de la cooperativa. Una alianza que le permite al gigante asiático procesar y dominar los datos estratégicos de la cosecha argentina desde la nube.

Mientras tanto, el pulso de los negocios corporativos muestra realidades disímiles. La firma de calzado deportivo Dass anunció el cierre definitivo de su planta en Eldorado, Misiones, dejando a 150 trabajadores desempleados debido a la caída sostenida en la demanda textil interna. En la vereda opuesta, la fintech local Pomelo proyecta expandirse por encima del 80% este año tras levantar u$s55 millones en su última ronda de inversión, consolidando una valuación que la acerca al rango de unicornio comercial con su nueva tarjeta global para transaccionar en stablecoins.

En el mercado internacional, SpaceX se prepara para ingresar de manera directa al índice Nasdaq 100 apenas quince días después de su Oferta Pública Inicial, ostentando una capitalización bursátil superior a los u$s2 billones. El movimiento financiero global convive con un rebote en los futuros del crudo Brent, que avanzó un 1,2% hasta ubicarse en los $72.85 por barril, impulsado por nuevas tensiones logísticas en el Estrecho de Ormuz.

Toda esta apretada agenda de finanzas, reclamos comerciales e infraestructura se trasladará mañana, 8 de julio, al Parque Independencia. La convocatoria corporativa "Newell's Conecta" funcionará como el espacio de networking del Círculo Rojo regional en un ambiente alejado de los micrófonos de la Bolsa. Con una disertación de Julio Lamas enfocada en el liderazgo empresarial dentro de contextos de alta incertidumbre, los hombres de negocios de la ciudad buscarán testear la temperatura real de un mercado que se encamina hacia su reconfiguración definitiva.