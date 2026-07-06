Euforia financiera tras el anuncio de Caputo: Wall Street apuesta por Argentina

La presentación del programa financiero del Gobierno para cubrir los vencimientos de deuda hasta 2027 generó una respuesta positiva en los mercados locales e internacionales. Los inversores acompañaron los anuncios con compras de bonos y acciones argentinas, mientras el riesgo país volvió a retroceder hasta niveles que no se observaban desde 2018.

Los ADRs treparon hasta 7,5% en el comienzo de la semana, mientras los bonos soberanos anotan subas en Wall Street tras lo que fue la presentación del plan financiero hasta 2027. Así, el riesgo país se vuelve a comprimir cerca de los 400 puntos básicos (pb) y anota un nuevo máximo en más de ocho años.

"En Wall Street, los ADR de compañías argentinas encabezaron las subas de la jornada, con el sector financiero entre los principales protagonistas. El movimiento estuvo acompañado por una mejora en la cotización de los bonos soberanos, reflejando una mayor confianza del mercado en la estrategia oficial para administrar los compromisos de deuda"

En Nueva York, los títulos en dólares trepan hasta 0,4% de la mano de Bonar 2029, seguido por Bonar 2035 y el Global 2035. En tanto, el riesgo país cae 3 pb (-0,5%) hasta los 412 pb.

Durante la presentación, el ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que el objetivo es garantizar el financiamiento de los próximos vencimientos de capital y, al mismo tiempo, avanzar hacia un regreso al mercado internacional de crédito en condiciones más favorables. Según el funcionario, la prioridad es acceder a financiamiento a tasas cada vez más bajas, aprovechando la mejora en los indicadores financieros.

La caída del riesgo país representa uno de los datos más observados por los inversores, ya que un menor costo de financiamiento mejora las posibilidades de acceso al crédito tanto para el Estado como para el sector privado. En paralelo, la recuperación de los activos argentinos refleja una expectativa más favorable sobre la estabilidad financiera de corto y mediano plazo.

Aunque el desempeño de los mercados dependerá de la evolución del contexto económico y político, la reacción inicial dejó una señal clara: los anuncios oficiales fueron bien recibidos por los operadores financieros y reforzaron el optimismo sobre los activos argentinos.