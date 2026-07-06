Agenda económica semanal: una semana corta, con el dólar tranquilo y la city mirando julio

La semana arranca con una noticia que ya está resuelta antes de empezar: por el feriado del 9 de julio y el día no laborable del 10, la actividad bancaria y buena parte de la administrativa se concentra en apenas tres jornadas. Afuera, el dólar sigue relativamente calmo y el Banco Central acumula ya más de 120 ruedas consecutivas comprando divisas.

Para quien administra una empresa en Rosario, la clave de esta semana no son grandes anuncios sino la logística: qué trámites resolver antes del jueves y qué datos empiezan a circular para anticipar julio.

Cuatro días sin bancos, del jueves al domingo

El jueves 9 de julio es feriado nacional inamovible por el Día de la Independencia, y el viernes 10 fue declarado día no laborable con fines turísticos. Sumado al fin de semana, los bancos no atienden al público durante cuatro días corridos y reabren recién el lunes 13. Los canales digitales —homebanking, billeteras virtuales, tarjetas— siguen operativos, pero cualquier gestión que dependa de una sucursal (cheques físicos, trámites de comercio exterior, certificaciones) hay que resolverla antes del miércoles. Para una pyme con pagos a proveedores o sueldos a acreditar, anticipar esos movimientos evita sorpresas de liquidez en un fin de semana largo.

Vencimientos de ARCA para monotributistas y autónomos

Esta semana corren los vencimientos de aportes y obra social de monotributistas y autónomos, escalonados por terminación de CUIT: lunes 6 para terminaciones 0 a 3, martes 7 para 4 a 6, y miércoles 8 para 7 a 9. Es un trámite menor comparado con lo que viene después: ARCA prorrogó los vencimientos de Ganancias y Bienes Personales de personas humanas hasta el 27 de julio, con las declaraciones informativas extendidas hasta el 31. Conviene tenerlo anotado ya, porque la ventana volverá a sentirse angosta sobre el cierre de mes.

El agro se junta en La Paz por el seminario AcSoja

El miércoles 8 de julio se realiza en La Paz (Entre Ríos) el seminario AcSoja 2026, un encuentro que reúne a productores, industriales y analistas de mercado de granos con fuerte conexión con la Bolsa de Comercio de Rosario. Para el complejo agroindustrial de la región —que sigue de cerca precios de exportación, retenciones y logística portuaria— es una oportunidad de tomar el pulso a cómo llega la cadena a la segunda mitad del año, antes de que en agosto Rosario sea sede del Congreso Aapresid.

Comercio absorbe las sumas no remunerativas al básico

Los empleados de comercio cobran en julio sus salarios bajo un esquema donde los adicionales no remunerativos —$100.000 y $20.000 acordados en la paritaria— quedan absorbidos por completo al básico. No es un aumento nuevo, pero sí cambia la base de cálculo de aguinaldo, aportes y futuras negociaciones. Para las pymes del sector, la recomendación práctica es revisar la liquidación de julio con el estudio contable antes de cerrarla, porque el impacto en la masa salarial no es idéntico al de meses anteriores.

El dólar aguanta, pero la city ya mira el IPC de junio

Las reservas del Banco Central superaron los USD 48.000 millones a comienzos de julio, con una racha de más de 120 jornadas consecutivas de compras en el mercado cambiario, y el dólar mayorista opera cómodo por debajo del techo de la banda. La tasa BADLAR ronda el 21% y la TAMAR el 22,7% TNA. Ninguno de estos números se mueve esta semana en particular, pero condicionan el costo del crédito de corto plazo con el que muchas empresas financian capital de trabajo en julio.

Lo que conviene tener en el radar: el INDEC difundiría el IPC de junio hacia mediados de mes (sin fecha oficial confirmada al cierre de esta nota, siguiendo el patrón de publicación del tercer martes hábil), y el EMAE de mayo está agendado para el 22 de julio. En Finanzas, el Tesoro deberá salir a refinanciar una Lecap que vence el 31 de julio; todavía no hay fecha confirmada para ese llamado a licitación, pero es un dato que moverá tasas apenas se anuncie.