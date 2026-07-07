Exportar costará menos: el Gobierno acelera la eliminación de retenciones para la industria

La eliminación de las retenciones a las exportaciones industriales continúa avanzando y, de mantenerse el cronograma establecido por el Gobierno nacional, hacia junio de 2027 apenas 143 productos manufacturados seguirán alcanzados por los Derechos de Exportación (DEX). La medida representa un cambio sustancial respecto del esquema vigente a fines de 2023, cuando más de 17.000 bienes industriales tributaban este impuesto.

Un cambio profundo en el esquema tributario

Desde el 1° de julio comenzó a regir el Decreto 566/2026, que eliminó las retenciones para cerca de 1.000 posiciones arancelarias industriales e inició una reducción gradual para otros productos que llegará a alícuota cero durante el próximo año. Como resultado, actualmente permanecen alcanzados poco más de 2.100 productos, cifra que continuará reduciéndose hasta quedar limitada a menos de dos centenares de bienes industriales.

La industria manufacturera es el sector más beneficiado por este proceso. De acuerdo con especialistas del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA), el 99% de los productos industriales que tributaban retenciones dejarán de hacerlo antes de finalizar el cronograma previsto.

Qué productos seguirán pagando

Una vez completada la desgravación, las retenciones permanecerán principalmente sobre exportaciones de acero, aluminio y fertilizantes. En paralelo, algunos productos vinculados a la industria automotriz y petroquímica mantendrán una reducción escalonada de las alícuotas hasta alcanzar el 0% en 2027.

La visión del sector industrial

Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) valoraron el avance como una mejora en la competitividad de las exportaciones, aunque sostienen que todavía existen posiciones arancelarias alcanzadas por el impuesto y consideran que el proceso debería completarse para todo el universo de manufacturas.

Según datos de la entidad, la eliminación ya beneficia a cientos de posiciones arancelarias y a exportaciones por miles de millones de dólares, especialmente en sectores como metales básicos, autopartes y manufacturas industriales. No obstante, aún persisten productos industriales gravados por alrededor de US$3.500 millones en exportaciones anuales.

El objetivo oficial

La estrategia del Gobierno apunta a reducir la carga tributaria sobre las exportaciones industriales para mejorar la competitividad externa y estimular las ventas al mercado internacional. Mientras la industria avanza hacia una eliminación casi total de los Derechos de Exportación, el debate continúa abierto en otros sectores, especialmente en las actividades vinculadas a los recursos naturales y la agroindustria, donde el esquema de retenciones mantiene un peso mucho mayor.