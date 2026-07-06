El Gobierno redefine su estrategia de financiamiento: detalles de la "hoja de ruta"

El Gobierno nacional dio un paso clave en su estrategia financiera al presentar el Programa Financiero 2026-2027, con un mensaje que busca despejar dudas sobre la capacidad de pago de la Argentina: los vencimientos de deuda en dólares hasta el final del mandato de Javier Milei ya tendrían asegurado su financiamiento.

Durante la presentación, el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al secretario de Finanzas, Federico Furiase, sostuvo que el Tesoro logró estructurar un esquema que permitirá afrontar los compromisos externos sin necesidad de salir a buscar financiamiento en los mercados internacionales.

La apuesta: menos Wall Street y más organismos internacionales

Uno de los ejes centrales del programa es la decisión de reemplazar la emisión de deuda en los mercados por líneas de financiamiento provenientes de organismos multilaterales y otras fuentes que, según Economía, ofrecen un costo financiero considerablemente menor.

La estrategia busca reducir el costo del endeudamiento y aprovechar un contexto en el que el Gobierno considera que todavía no resulta conveniente regresar a los mercados internacionales, aun cuando el riesgo país mostró una fuerte caída en los últimos meses.

"El programa financiero 2026-2027 ya está cerrado con estrategias de financiamiento que permiten un costo más bajo que la banca internacional", afirmó Furiase durante la presentación.

Deuda cubierta hasta el final del mandato

El equipo económico aseguró que los vencimientos en dólares correspondientes a 2026 ya están completamente cubiertos.

Además, confirmó que los pagos previstos para 2027 también cuentan con financiamiento preacordado gracias a préstamos con garantía de organismos multilaterales y otras herramientas financieras.

Con este esquema, el Ministerio de Economía busca transmitir previsibilidad a los inversores y reforzar el mensaje de que el Tesoro no enfrentará dificultades para cumplir con sus obligaciones.

La macro como argumento

Durante la exposición, los funcionarios vincularon esta estrategia financiera con la mejora de las principales variables macroeconómicas.

Según indicaron, la acumulación de reservas por parte del Banco Central, la reducción del riesgo país y la baja del costo del financiamiento permitieron diseñar un programa que, aseguran, fortalece la sostenibilidad de la deuda pública.

También remarcaron que la recuperación de la actividad económica, el crecimiento de las exportaciones y la expansión del consumo privado forman parte del escenario que respalda el nuevo programa financiero.

El mensaje político detrás del anuncio

Más allá de los números, el anuncio tiene una fuerte carga política.

El Gobierno intenta consolidar la idea de que dejó atrás la dependencia de los mercados internacionales para cubrir los vencimientos de deuda y que puede sostener el programa económico sin recurrir a nuevas colocaciones externas de alto costo.

Con este movimiento, Economía busca enviar una señal tanto a los mercados como a los organismos internacionales: el financiamiento del Tesoro, aseguran, ya no representa una fuente de incertidumbre para los próximos dos años.