La "pelea" en el norte santafesino: mientras la agricultura "ataca", la ganadería resiste

El norte de Santa Fe atraviesa una transformación productiva profunda. Lo que durante décadas fue una región eminentemente ganadera hoy convive con una agricultura que avanzó gracias al desarrollo tecnológico y a la mejora genética de los cultivos. Para Pablo Giailevra, presidente de la Sociedad Rural de Tostado, el desafío ya no pasa por enfrentar una actividad contra otra, sino por encontrar un equilibrio que permita sostener ambas producciones.

Sin embargo, ese objetivo todavía choca con una serie de limitaciones estructurales que siguen condicionando el desarrollo del norte provincial.

Un potencial enorme condicionado por la infraestructura

Giailevra conoce la región desde adentro. Productor ganadero de cuarta generación, recuerda las dos grandes sequías que marcaron al departamento 9 de Julio: la de 2009 y la de 2021-2022.

Aquellos años obligaron a liquidar rodeos completos y modificaron definitivamente el mapa productivo.

"En 2009 era todo ganadero. Hoy, con todo el avance genético en semillas y lo que evolucionó la agricultura, esa zona pasó a ser agrícola", explicó.

La situación cambió porque aparecieron alternativas productivas donde antes prácticamente no existían. En campos donde históricamente sólo era posible criar hacienda hoy se producen algodón, girasol, maíz, sorgo e incluso trigo.

Pero el dirigente sostiene que el crecimiento agrícola no debería implicar el retroceso definitivo de la ganadería. "El desafío es hacer agricultura con ganadería, o ganadería con agricultura, pero hacer las dos cosas. La ganadería le da un equilibrio al sistema y una seguridad que la agricultura en aquella zona no te da.

.El gran obstáculo: volver a empezar cuesta demasiado

Desde la Sociedad Rural de Tostado impulsan que muchos productores que abandonaron la actividad ganadera puedan regresar. El problema es que la ecuación económica para hacerlo todavía resulta muy exigente.

Según Giailevra, no alcanza con que hoy existan buenos precios para la hacienda. "Necesitás una línea de crédito, por lo menos, para entrar con hacienda".

El productor explica que muchos establecimientos quedaron con la infraestructura destruida después de años de sequía.

"Tenés que reconstruir aguadas, alambrados, hacer pasturas y recién después llenar el campo de vacas. La ecuación hoy da, pero si tenés que hacer toda esa inversión desde cero, no entrás."

Por eso insiste en que el financiamiento es la herramienta más importante para recuperar la actividad. "Con financiamiento el sistema después se paga solo".

Cuando la agricultura empieza a ganar la pulseada

La mayor preocupación del dirigente pasa por la competencia económica entre ambas actividades.

Hoy muchos productores hacen cuentas antes de decidir qué producir.

"Con los números tan finos y tan pegados con la agricultura, muchos miran y dicen: alquilo el campo para girasol, gano lo mismo y no reniego más con la vaca".

Ese cambio de lógica explica por qué la cantidad de hacienda continúa sin recuperarse completamente, incluso en un contexto de mercados abiertos y valores favorables para la carne.

"Si la cantidad de vacas no crece es porque hay algo que al productor no le termina de cerrar."

Aun así, Giailevra asegura que observa un fenómeno alentador: cada vez más agricultores comienzan a incorporar rodeos ganaderos buscando diversificar riesgos.

El agua dejó de ser sólo un problema de sequía

Después de años donde la falta de lluvias condicionó toda la producción, hoy el escenario cambió por completo.

El problema ya no es únicamente la escasez de agua sino también los excesos hídricos provenientes de provincias vecinas.

Giailevra explicó que gran parte del agua que afecta actualmente al departamento 9 de Julio llega desde Santiago del Estero a través de caminos y canales que terminaron modificando el escurrimiento natural.

Por eso considera indispensable avanzar en un plan hídrico conjunto entre Santa Fe, Santiago del Estero y Chaco.

"Con muy poca inversión se puede lograr un cambio enorme. Es una región que puede ser altamente productiva, pero primero hay que resolver estos problemas de infraestructura."

Recuperar el perfil ganadero sin resignar productividad

Lejos de plantear una disputa entre actividades, Giailevra propone un modelo donde agricultura y ganadería vuelvan a complementarse.

El dirigente cree que el norte santafesino posee hoy mejores condiciones tecnológicas, mejores servicios y más oportunidades que hace apenas quince años.

Sin embargo, advierte que para consolidar ese crecimiento hacen falta decisiones de largo plazo.

Infraestructura hídrica, caminos, financiamiento y políticas que incentiven la inversión aparecen como las herramientas necesarias para que la ganadería vuelva a ocupar un lugar relevante sin frenar el avance agrícola.

"Yo le tengo mucha fe al departamento. Si seguimos por este camino, la ganadería puede volver. Pero necesita financiamiento para dar ese primer paso."