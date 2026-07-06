La carne argentina lo hizo de nuevo: después de seis años completó toda la Cuota Hilton

La cadena cárnica argentina volvió a marcar un punto de inflexión en el comercio internacional. Por primera vez en seis años, el país logró completar el 100% de la Cuota Hilton correspondiente al ciclo comercial 2025/2026, uno de los principales indicadores del desempeño de las exportaciones de carne vacuna de alta calidad hacia la Unión Europea.

El cumplimiento total del cupo representa una recuperación significativa para un negocio estratégico, ya que en los últimos ciclos Argentina no había conseguido embarcar la totalidad del volumen asignado.

Qué representa la Cuota Hilton

La Cuota Hilton permite exportar cortes vacunos premium con un arancel preferencial hacia la Unión Europea. Se trata de uno de los mercados de mayor valor agregado para la carne argentina y uno de los más exigentes en materia de calidad, trazabilidad y cumplimiento sanitario.

Completar el cupo implica no sólo aprovechar al máximo una oportunidad comercial, sino también generar mayores ingresos para frigoríficos exportadores, productores y toda la cadena cárnica.

Un cambio de tendencia

El cumplimiento total llega luego de varios años marcados por dificultades productivas, cambios en las condiciones del mercado internacional y restricciones que habían impedido alcanzar el objetivo.

Ahora, el resultado muestra una recuperación de la capacidad exportadora y una mayor eficiencia en la utilización del cupo disponible, un dato que el sector considera clave para fortalecer la presencia argentina en los mercados premium.

Una señal para el negocio exportador

Más allá del volumen embarcado, completar la Cuota Hilton envía un mensaje al mercado internacional: Argentina mantiene su posición como proveedor de carne vacuna de alta calidad y vuelve a capitalizar una herramienta comercial estratégica.

El desafío hacia adelante será sostener este desempeño, consolidar la competitividad de la cadena y ampliar la participación en los mercados de mayor valor agregado, donde la calidad de la carne argentina continúa siendo uno de sus principales atributos.