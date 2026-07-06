Industria automotriz: en inversiones, Brasil le gana por goleada a la Argentina

La competencia por atraer inversiones automotrices en América del Sur muestra una brecha cada vez más marcada entre los dos principales productores de la región. Un informe privado difundido este lunes señala que Brasil concentra un volumen de inversiones anunciado que resulta 17 veces superior al registrado en Argentina, una diferencia que vuelve a poner en debate las condiciones de competitividad de ambos mercados.

El dato cobra relevancia en un momento en el que la industria automotriz argentina atraviesa un escenario de menor actividad. Durante el primer semestre del año se registraron caídas tanto en la producción como en las exportaciones de vehículos, reflejando un contexto que continúa mostrando señales de debilidad para el sector manufacturero.

Brasil, en cambio, viene consolidando una estrategia de largo plazo basada en programas de incentivo a la producción, políticas orientadas a la innovación tecnológica y una escala de mercado que permite atraer proyectos de mayor dimensión. Esa combinación convirtió al país vecino en el principal destino regional para nuevas inversiones vinculadas al desarrollo de vehículos, electrificación y ampliación de capacidad productiva.

Especialistas del sector sostienen que la diferencia no responde únicamente al tamaño del mercado brasileño. También influyen factores como la previsibilidad regulatoria, los incentivos fiscales, la integración de proveedores y la posibilidad de planificar inversiones de largo plazo.

Para Argentina, el desafío pasa por recuperar competitividad sin perder el papel estratégico que conserva dentro del Mercosur, especialmente en la producción de pickups y vehículos destinados a la exportación. Sin embargo, la creciente participación de vehículos importados y la menor participación de la producción nacional en el mercado interno muestran que el escenario continúa siendo complejo.

La evolución de las inversiones será uno de los indicadores que el sector seguirá con mayor atención durante los próximos meses. Más allá de la coyuntura, la disputa entre Argentina y Brasil por captar nuevos proyectos industriales definirá buena parte del futuro de la industria automotriz regional y de su capacidad para adaptarse a los cambios tecnológicos que atraviesa el mercado mundial.