Una cuota en lugar de varias: la apuesta del Banco Nación para reducir la mora

El Banco Nación presentó una nueva línea de financiamiento destinada a clientes que buscan ordenar sus compromisos financieros mediante la unificación de deudas en un solo préstamo. La propuesta alcanza obligaciones tanto con la propia entidad como con otros bancos y ofrece plazos de hasta 120 meses.

Una sola cuota para reorganizar las finanzas

La herramienta está dirigida a personas que cobran sus haberes en el Banco Nación o que decidan trasladar su acreditación salarial a la entidad. El objetivo es consolidar deudas regulares o en mora —siempre que no estén judicializadas— en una única cuota mensual, simplificando la administración de los pagos.

El préstamo podrá alcanzar hasta $100 millones, se otorgará bajo modalidad UVA y tendrá una tasa de UVA +12% TNA para deudas con atrasos de entre 30 y 90 días y de UVA +14% TNA para situaciones de mayor morosidad.

Menor esfuerzo financiero

Según el ejemplo difundido por el Banco Nación, un cliente que actualmente destina $619.000 mensuales al pago de distintos compromisos podría reducir su primera cuota a $186.535, lo que representaría un alivio cercano a $432.000 por mes.

La entidad también informó que la relación entre la cuota y los ingresos no podrá superar el 25% del ingreso neto del solicitante y que existirá la posibilidad de incorporar un mecanismo de cobertura para limitar el crecimiento de las cuotas mediante el coeficiente CVS.

Quiénes podrán acceder

La operatoria estará disponible para clientes que perciban sus ingresos en el Banco Nación y registren deudas en situación regular o irregular no judicializada, siempre que no hayan alcanzado la categoría más alta de morosidad según la Central de Deudores del Banco Central durante los últimos doce meses.

Los fondos no serán acreditados directamente al cliente, sino que se aplicarán de forma automática a la cancelación de las obligaciones incluidas en la consolidación.

Con esta iniciativa, el Banco Nación amplía su programa de regularización financiera y suma una nueva alternativa para quienes buscan recuperar capacidad de pago y reorganizar su economía personal.