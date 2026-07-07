El mercado recalibró sus pronósticos: qué espera ahora para la inflación y el dólar

El Banco Central difundió una nueva edición del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la encuesta mensual que reúne las proyecciones de consultoras económicas, centros de investigación y entidades financieras sobre las principales variables macroeconómicas.

Si bien el REM no representa una proyección oficial del BCRA, constituye una referencia clave para medir cómo evolucionan las expectativas del sector privado respecto de la inflación, el tipo de cambio, el crecimiento económico, las tasas de interés, el empleo y el resultado fiscal.

Inflación: el dato que concentra la atención

Uno de los focos centrales del informe vuelve a ser la evolución esperada del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Las estimaciones del mercado permiten observar si continúa el proceso de desaceleración inflacionaria o si aparecen señales de una mayor persistencia en la dinámica de precios. Además, el relevamiento muestra las proyecciones tanto para los próximos meses como para el cierre de 2026.

Qué espera el mercado para el dólar

Otro de los capítulos más observados del REM es la proyección sobre el tipo de cambio oficial.

Las estimaciones permiten conocer cuál es la expectativa de los analistas respecto del ritmo de depreciación del peso durante los próximos meses y cuál sería el valor esperado para fin de año.

Crecimiento económico y actividad

El relevamiento también incorpora las proyecciones sobre la evolución del Producto Bruto Interno (PBI).

Las consultoras actualizan mensualmente sus estimaciones sobre el desempeño de la actividad económica y permiten evaluar si el mercado espera una aceleración, una desaceleración o una estabilización del crecimiento.

Tasas, empleo y cuentas públicas

Además de inflación y dólar, el REM incluye previsiones sobre la tasa de interés, el nivel de desempleo, el resultado fiscal y el comercio exterior.

Estas variables ofrecen una visión más amplia del escenario económico esperado por el mercado y sirven como referencia para empresas, inversores y agentes económicos al momento de planificar decisiones de inversión, financiamiento y producción.

Un termómetro de las expectativas

El Relevamiento de Expectativas de Mercado se consolidó como uno de los principales indicadores para seguir la percepción de los analistas sobre la economía argentina.

Aunque sus resultados no representan la posición oficial del Banco Central, permiten identificar rápidamente los cambios en el consenso del mercado y anticipar cómo evolucionan las expectativas frente a los nuevos datos económicos y las decisiones de política económica.