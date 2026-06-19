Claves del día: Hidrovía, récord exportador y los proyectos que buscan cambiar la cara de Rosario

La economía argentina volvió a mostrar una de sus habituales contradicciones. Mientras algunos indicadores financieros y comerciales ofrecen cifras históricas que entusiasman a inversores y mercados, sectores clave de la economía real siguen exhibiendo señales de fragilidad.

La principal noticia del día ayer llegó desde el sistema logístico más importante del país. El Gobierno nacional concretó la adjudicación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, la principal vía de salida de exportaciones argentinas y una infraestructura estratégica para el comercio exterior. La definición marca un punto de inflexión para una actividad que mueve más del 80% de las exportaciones agroindustriales del país y que resulta clave para la competitividad futura de toda la región productiva.

La decisión llega en un momento particularmente favorable para las cuentas externas. Según los datos difundidos por el INDEC, Argentina alcanzó en mayo un récord histórico tanto de exportaciones como de superávit comercial.

Las ventas al exterior sumaron US$ 9.537 millones, un 34,4% más que un año atrás, impulsadas principalmente por la cosecha agrícola, el crecimiento de las exportaciones energéticas y el aporte creciente de la minería. Al mismo tiempo, las importaciones se ubicaron en US$ 6.033 millones, generando un saldo positivo récord de US$ 3.504 millones en apenas un mes.

Pero el dato más relevante aparece al ampliar el zoom. Entre enero y mayo, el superávit comercial acumulado alcanzó US$ 11.512 millones, superando incluso todo lo conseguido durante 2025. En comparación con igual período del año pasado, la mejora alcanza el 665%.

Ese flujo de dólares genuinos aparece como uno de los principales argumentos detrás del renovado interés que despierta Argentina en los mercados internacionales.

La expectativa ahora está puesta en la decisión que deberá tomar próximamente Morgan Stanley Capital International (MSCI) respecto de la posible recategorización del país. Un eventual regreso desde la categoría "standalone" hacia "mercado emergente" podría abrir la puerta al ingreso de miles de millones de dólares de fondos institucionales que actualmente tienen vedado invertir en activos argentinos.

El escenario también recibió otra señal positiva desde la confianza de los consumidores. La Universidad Torcuato Di Tella informó una mejora del 1,26% en su índice durante mayo, reforzando la percepción de una economía que, al menos en algunos indicadores, busca consolidar una etapa de estabilización.

Sin embargo, no todas las noticias apuntan en la misma dirección. El mercado cambiario volvió a mostrar tensión. El dólar oficial superó los $1.470 y los financieros continuaron su sendero alcista, consolidando una dinámica que durante junio comenzó a correr por encima de la inflación mensual.

La apreciación cambiaria que caracterizó buena parte del primer semestre parece haber encontrado un freno. El movimiento genera atención entre empresas y analistas, especialmente porque coincide con una desaceleración en la acumulación de reservas por parte del Banco Central.

A esto se suma un dato que dejó sabor agridulce en Economía. El canje de bonos vinculados al dólar impulsado por el Ministerio de Economía consiguió una adhesión importante, pero casi el 90% de los inversores optó por instrumentos de muy corto plazo, una señal que muestra prudencia sobre los horizontes más largos.

Mientras tanto, Rosario sigue mostrando movimientos en la construcción pese a que las ventas no arrancan. En el centro de la ciudad, la desarrolladora Edilizia puso en marcha Cairano, un proyecto que promete transformar una manzana estratégica del casco urbano. La iniciativa confirma que, pese a las dificultades que atravesó el sector inmobiliario durante los últimos años, continúan apareciendo apuestas de gran escala vinculadas a vivienda, comercio y renovación urbana.

También en el ámbito local, el Instituto Politécnico anunció un ambicioso plan de obras para modernizar su histórico edificio y comenzó la búsqueda de financiamiento para concretar una intervención que busca actualizar una de las instituciones educativas más emblemáticas de Rosario.

Pero la contracara de la recuperación aparece en el cordón industrial. En Villa Constitución, un conflicto laboral encendió fuertes alarmas alrededor de Acindar. La contratista GISI quedó en el centro de la polémica luego de que trabajadores denunciaran el retiro de equipos de la planta durante el fin de semana, en medio de atrasos salariales y problemas financieros.

La Unión Obrera Metalúrgica denunció posibles maniobras de vaciamiento y reclamó explicaciones tanto a la empresa contratista como a Acindar. El episodio vuelve a poner en evidencia la compleja situación que atraviesa la industria siderúrgica nacional, golpeada por la caída de actividad, suspensiones y dificultades de financiamiento.