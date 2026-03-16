Claves del día: inflación que no afloja, petróleo a USD 150 y el último aviso a monotributistas

La dinámica inflacionaria volvió a ubicarse en el centro de la agenda económica argentina. Relevamientos privados muestran que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) continúa acelerándose durante marzo, con alimentos, servicios y tarifas como los principales motores de la suba.

Tras el 2,9% registrado en febrero según el INDEC, distintas consultoras advierten que el ritmo de aumentos no se detuvo en las primeras semanas del mes. Los informes de alta frecuencia muestran incrementos sostenidos en rubros sensibles para el bolsillo de los hogares, especialmente alimentos frescos y productos básicos.

Entre los segmentos que más presionan al índice aparecen pescados y mariscos, con subas cercanas al 8,5% en el promedio de las últimas cuatro semanas, además de carnes y derivados, que acumulan incrementos cercanos al 3,7%. También se detectan aumentos en panificados, lácteos y bebidas, rubros que explican buena parte de la inflación semanal registrada en los supermercados.

Consultoras como LCG y Econviews coinciden en que los alimentos siguen siendo uno de los motores del proceso inflacionario. De hecho, estiman que el 75% de la inflación semanal reciente se explicó por las subas en carnes y lácteos, categorías que vienen presionando el índice desde finales de 2025.

El Gobierno sostiene que este proceso responde en gran parte a una “corrección de precios relativos”, vinculada a la recomposición de tarifas y ajustes en sectores regulados que habían quedado rezagados frente al resto de la economía. El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió esa estrategia y aseguró que el proceso forma parte de la normalización macroeconómica.

El presidente Javier Milei, por su parte, reiteró su expectativa de que la inflación comience a desacelerarse después del primer trimestre, con la aspiración de que el indicador mensual se acerque a cero hacia mediados de año. Sin embargo, el consenso de analistas y consultoras privadas se muestra más prudente y prevé que el IPC continúe por encima del 2% mensual durante buena parte del primer semestre.

El factor petróleo: un nuevo frente de presión

A este escenario se suma una variable externa que podría complicar aún más el frente inflacionario: el precio internacional del petróleo. Algunos analistas plantean un escenario extremo en el que el barril podría alcanzar los USD 150, lo que implicaría un fuerte impacto sobre los costos energéticos y el precio de los combustibles.

El eventual traslado de ese aumento a los surtidores podría tener consecuencias directas sobre la inflación. Según estimaciones de consultoras, un incremento del precio de la nafta podría agregar entre 0,3 y más de 1 punto porcentual al índice de precios, dependiendo del nivel de traslado a los consumidores.

Ese escenario coloca al Gobierno frente a un dilema complejo: contener los precios para evitar un nuevo salto inflacionario o permitir ajustes que impulsen la actividad y mejoren la rentabilidad del sector energético.

En un contexto de desaceleración del consumo interno, el equilibrio entre estabilidad de precios y crecimiento económico se vuelve cada vez más delicado.

Monotributistas, contra reloj

En paralelo a este escenario macroeconómico, miles de contribuyentes enfrentan una jornada clave en el plano tributario. Este lunes vence el plazo para que los monotributistas rechacen eventuales recategorizaciones de oficio realizadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Las notificaciones comenzaron a llegar luego de que el organismo detectara supuestos movimientos en billeteras virtuales que habrían superado los límites de facturación permitidos por cada categoría. Sin embargo, muchos contribuyentes denunciaron que esas operaciones no corresponden a ingresos reales.

Ante las quejas, el fisco habilitó un mecanismo especial para que los afectados puedan manifestar su disconformidad y evitar una suba de categoría o incluso la expulsión del régimen simplificado. El trámite debe realizarse de manera online y el vencimiento marca un punto crítico para miles de pequeños contribuyentes.

Un tablero económico en tensión

Así, el arranque de marzo expone una combinación de factores que condicionan la evolución de la economía argentina: inflación que se resiste a bajar, presiones externas sobre los costos energéticos y tensiones tributarias que afectan a los contribuyentes más chicos.

Mientras el Gobierno apuesta a que el proceso de corrección de precios derive en una desaceleración inflacionaria hacia mitad de año, analistas y consultoras advierten que el camino todavía estará marcado por volatilidad y desafíos para el bolsillo de los argentinos.