Claves del día: Milei niega la recesión, los agentes de Bolsa se mueven en Rosario y otra fábrica entra en concurso

El dinero está en el centro de la agenda de este lunes, aunque por motivos bien distintos. Los agentes de Bolsa de Rosario quieren ganar lugar en las decisiones del mercado de capitales. El Tesoro busca renovar deuda sin pagar más tasa. Y Casermeiro, fabricante de tornillos en Alvear y distribuidor en Rosario, intenta reordenar sus compromisos mediante un concurso preventivo mientras mantiene la actividad.

La semana también combina la defensa del rumbo económico que hizo Javier Milei, una convocatoria a grandes inversores en París y un acuerdo aeroportuario con inversiones adicionales por US$600 millones. Para las empresas de la región, hay una pregunta que conecta esas noticias: cuándo las oportunidades de financiamiento y los grandes proyectos se convierten en pedidos, ventas y trabajo.

Rosario quiere más lugar en la mesa del mercado

La Bolsa de Comercio de Rosario será sede este lunes 28 de septiembre, de 8.30 a 12.30, de “Miradas al Futuro”. El encuentro llega por primera vez a la ciudad y funcionará como presentación pública del renovado impulso institucional de los agentes bursátiles locales.

La apertura estará a cargo de Pablo Bortolato, presidente de la Bolsa; Lisandro Nasini, titular de la Cámara de Agentes de Bolsa de Rosario; y Paulo Belluschi, presidente de la Cámara de Agentes. La agenda incluye a Roberto Silva, de la CNV; Alberto Curado, del MAV; Claudio Zuchovicki, de BYMA; Andrés Ponte, vicepresidente de A3; y los consultores Salvador Di Stéfano, Salvador Vitalli y Esteban Domecq.

Detrás de los paneles hay un movimiento que busca continuidad. Las sociedades de Bolsa tradicionales de Rosario trabajan para acercar a los nuevos participantes, tanto agentes de negociación como agentes de liquidación y compensación, y convocarlos a participar de una institución históricamente identificada con los granos.

Ese perfil cerealero también ofrece una oportunidad. El encuentro incorporará al debate las posibilidades de integración y negocios entre el mercado de capitales y el mercado granario. Para una región con fuerte presencia agroindustrial, acercar esas actividades puede ampliar las herramientas disponibles para financiar producción, comercialización e inversiones.

La cámara local ya conversa con los equipos técnicos de la Bolsa para sumar análisis sobre tendencias financieras y organizar encuentros específicos, que se agreguen a las habituales charlas cerealeras. También impulsa la participación de agentes en comisiones internas, entre ellas la de innovación tecnológica.

La reorganización incluye la puesta al día administrativa de la entidad y una definición política: avanzar integrados con la Cámara de Agentes que tiene sede en Buenos Aires. La representación federal ya tiene una señal concreta, con dos asientos para Rosario y uno para Córdoba en su consejo directivo.

Si BYMA, MAV y A3 operan a escala nacional, los agentes buscan que su representación acompañe ese alcance. La foto de este lunes será el comienzo visible; el resultado se medirá en participación, servicios y capacidad de interlocución.

La presión llega hasta los tornillos

Casermeiro SRL ingresó en concurso preventivo e informó un pasivo aproximado de $1.700 millones y unos 96 acreedores, sujetos a verificación. La apertura judicial ocurrió a fines de agosto. Lo que se conoce ahora es su difusión: no se trata de un concurso abierto este lunes.

La empresa sigue operando. Tiene su fábrica de tornillos en Alvear y una distribuidora en Rosario, desde donde abastece a la construcción, la línea blanca, la industria maderera y la metalmecánica. Esa diversidad la conecta con varios de los sectores que sienten la presión sobre las ventas.

La firma atribuye sus dificultades a la caída de la demanda y a la competencia importada. Su titular, Mariano Casermeiro, también secretario de la Asociación de Industriales Metalúrgicos, en el Día de la Industria, habló con Ecos365 sobre los esfuerzos y de adaptación durante los últimos dos años frente a un escenario cada vez más exigente.

En ese debate aparece una preocupación concreta de los proveedores nacionales: las plantas industriales importadas llave en mano pueden llegar con componentes incluidos hasta el último tornillo, una modalidad que ya había generado noticias en Argentina hace más de un año. La inversión en una nueva instalación, por sí sola, no garantiza compras a la industria local.

Milei discute el diagnóstico de recesión

Javier Milei rechazó el domingo que la economía se encamine a una recesión. En una entrevista con LN+, sostuvo que los cambios estructurales distorsionan las mediciones desestacionalizadas y defendió el uso del indicador de tendencia-ciclo.

“Los indicadores desestacionalizados están arrojando cualquier cosa”, afirmó. Su interpretación es que existe una desaceleración y una reasignación de recursos entre sectores. También aseguró que el financiamiento público está cubierto hasta fines de 2027.

La discusión se produce después de la baja del PBI de 0,6% en el segundo trimestre y de una proyección de JP Morgan que anticipa otra contracción trimestral. Esa previsión no equivale a un resultado confirmado: todavía faltan datos oficiales para establecer si se encadenaron dos trimestres de caída.

El Tesoro busca renovar $8,6 billones

La licitación de este lunes enfrenta vencimientos por $8,6 billones. Economía pretende refinanciarlos sin aceptar un aumento de tasas y concentra la oferta en plazos cortos y medios, con vencimientos dentro de la actual administración. También mantiene en pausa la captación de dólares mediante el Bonar 2029.

Están los economistas que consideran posible renovar alrededor del 100% a tasas de mercado. Es una expectativa previa a la colocación. La prueba tendrá dos números relevantes: cuánto logra renovar y a qué costo. Para las empresas, importa además cómo esa colocación influye sobre las condiciones del crédito.

París, la próxima vidriera para las inversiones

El Argentina Week se realizará del 30 de septiembre al 2 de octubre en París, con su jornada central el jueves en la OCDE. Participarán Milei, Luis Caputo, Santiago Bausili, Pablo Quirno y Federico Sturzenegger.

La agenda incluye a YPF, ADNOC, ENI y TotalEnergies en energía; Eramet, Rio Tinto y Glencore en minería; y Adecoagro, Danone, Louis Dreyfus Company, OCP y Cresud en agroindustria. También figuran Santander y Globant.

El programa contempla gas natural licuado, litio, cobre y un proyecto de urea presentado por Pampa Energía y Tecnimont. Habrá además actividades sobre tecnología, inteligencia artificial, comercio con la Unión Europea y pesca.

Para Santa Fe, el interés excede la lista de asistentes. La oportunidad estará en los contratos que puedan abrirse para proveedores de equipos, ingeniería, logística y servicios.

Aeropuertos: más plazo y US$600 millones adicionales

El Gobierno aprobó la readecuación de la concesión de Aeropuertos Argentina, que abarca 35 terminales. El vencimiento pasa de 2038 a 2049, con posibilidad de extenderse hasta 2056 bajo condiciones.

El acuerdo prevé inversiones adicionales por US$600 millones, IVA incluido. La decisión administrativa publicada en el Boletín Oficial precisa que ese monto está destinado al aeropuerto de Ezeiza.

Para acceder a los siete años adicionales, la empresa deberá acreditar fondos disponibles antes del 30 de junio de 2027 mediante una auditoría y completar al menos el 75% de esas inversiones antes del 31 de diciembre de 2031.

La renegociación busca recomponer el equilibrio contractual afectado por la pandemia. La tasa interna de retorno de referencia se fijó en 14,3%, sin constituir una rentabilidad garantizada, y el programa no accederá al RIGI. También contempla cerrar reclamos acumulados, con excepciones acotadas.