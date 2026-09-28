Día del Empleado de Comercio: el feriado que obliga a cada pyme a elegir entre pagar el doble o bajar la persiana

Cada 26 de septiembre el calendario laboral argentino recuerda una fecha poco conocida fuera del rubro: el Día del Empleado de Comercio. Como este año cayó sábado, la conmemoración se trasladó al lunes 28 de septiembre.

El corrimiento no es un capricho de agenda. Surge de un acuerdo entre la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, que suman el feriado a un fin de semana largo de tres días.

La Ley 26.541, sancionada en 2009, equipara la fecha a un feriado nacional para los trabajadores mercantiles. La norma homenajea a la Ley 11.729 de 1934, que incorporó derechos laborales pioneros para el sector del comercio.

El beneficio alcanza a quienes están bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75: empleados de comercios minoristas, mayoristas, supermercados y shoppings. No hay cierre obligatorio a nivel nacional ni provincial para estos comercios.

Acá aparece la primera decisión de negocio del día. Si el comercio abre con personal del convenio, ese trabajador cobra el doble de su jornada habitual, según el artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Quien prefiere no trabajar cobra su sueldo normal, sin descuento. La elección queda del lado del empleado, lo que obliga al empleador a negociar la dotación del día con varios días de anticipación.

Para una pyme de Rosario o la región, la cuenta es simple de plantear y difícil de resolver. Pagar el doble por una jornada con ventas inciertas, o resignar directamente toda la facturación de ese día.

El dilema se agudiza porque el feriado cae dentro de un fin de semana largo. Más circulación de gente en la ciudad no siempre implica más consumo en el comercio tradicional.

Esa distancia entre circulación y ventas quedó clara con la debilidad de consumo que dejó el último Día del Niño, otra fecha pensada para traccionar ventas que terminó exponiendo el bolsillo ajustado de buena parte de los hogares.

Mientras el comercio minorista discute si conviene bajar la persiana, otros rubros ligados al mismo fin de semana quedan afuera de esta ecuación salarial. La gastronomía y la hotelería responden a convenios distintos, con reglas propias para el feriado.

Esa diferencia puede favorecer a bares, restaurantes y alojamientos del Gran Rosario, justo en un momento en que buena parte del sector viene mostrando la fragilidad financiera de la gastronomía local tras años de rentabilidad forzada por la inflación.

El comercio electrónico tampoco descansa el lunes. Las tiendas online siguen vendiendo sin recargos salariales especiales, una ventaja estructural que quedó a la vista con los cambios de hábito que dejó el último Cyber Monday entre consumidores y pymes.

Los grandes shoppings, con estructuras de personal más flexibles y locales operados por terceros, suelen absorber mejor el costo del feriado que un comercio de barrio con dos o tres empleados en planta.

Esa asimetría de escala viene de la mano de una redefinición más amplia del negocio de los centros comerciales, que en el último tiempo diversifican usos más allá de la venta minorista tradicional.

Cada vez más comercios de la región recurren a herramientas de gestión de turnos con inteligencia artificial para estimar, local por local, si conviene abrir. Los sistemas cruzan historial de ventas, clima y flujo peatonal antes de definir la dotación.

Esa capacidad de anticipar, más que el feriado en sí mismo, termina marcando la diferencia entre un comercio que convierte el fin de semana largo en oportunidad y otro que lo atraviesa a pérdida.

El costo laboral extra también empuja a algunos comercios chicos hacia la informalidad, con locales que abren sin declarar el recargo correspondiente, una práctica que distorsiona la competencia frente a quienes cumplen la norma.

La fecha, pensada en 1934 para proteger a los trabajadores mercantiles, sigue operando casi un siglo después como un test silencioso de gestión para cada comercio de Rosario y la Región Centro.