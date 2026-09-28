La campaña récord tuvo un costo elevado: cuánto dinero puso el productor en la 25/26

La agricultura argentina volvió a poner en movimiento una cifra millonaria. De acuerdo con un análisis de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), los productores destinaron aproximadamente US$ 14.747 millones a la siembra, pulverización e insumos de los principales cultivos durante la campaña 2025/26. BCR

El monto representa un incremento del 6,2% respecto de la campaña anterior y se ubica como el tercer nivel de inversión más elevado de, al menos, la última década. Además, quedó 6,8% por encima del promedio de las últimas cinco campañas.

El dato adquiere mayor dimensión al observar la superficie involucrada: entre trigo, cebada, girasol, maíz, soja y sorgo se alcanzaron 39,9 millones de hectáreas, el registro más elevado de la serie considerada por la BCR. BCR

Una campaña récord que también elevó la apuesta económica

La superficie sembrada creció 4,8% interanual, impulsada por una combinación de cultivos que modificó la estructura de costos del productor.

El gran protagonista fue el maíz, cuya superficie alcanzó un máximo histórico de 11 millones de hectáreas, con una producción estimada en 70,5 millones de toneladas.

El crecimiento del cereal tuvo una incidencia directa sobre la inversión total, debido a que el maíz requiere, en términos generales, un desembolso por hectárea superior al de otros cultivos. BCR

En paralelo, la superficie destinada a soja cayó 8%, hasta ubicarse en 16,4 millones de hectáreas, lo que permitió compensar parcialmente el incremento generado por el maíz.

¿Cuánto cuesta sembrar una hectárea?

El relevamiento de la BCR, elaborado a partir de información de GEA-BCR y Márgenes Agropecuarios, permite dimensionar las diferencias entre los principales cultivos.

Los costos promedio nacionales estimados para la campaña fueron:

* Maíz temprano: US$ 546 por hectárea.

* Maíz tardío: US$ 497/ha.

* Cebada cervecera: US$ 444/ha.

* Cebada forrajera: US$ 362/ha.

* Trigo: US$ 355/ha.

* Girasol: US$ 309/ha.

* Soja de primera: US$ 308/ha.

* Sorgo: US$ 281/ha.

* Soja de segunda: US$ 252/ha. BCR

La combinación entre superficie y costo por hectárea explica buena parte de la magnitud de la inversión total.

El maíz, detrás del aumento de los costos

Según el análisis, el avance del maíz fue el principal driver del incremento global de la inversión agrícola.

La superficie sembrada con el cereal no solamente alcanzó un récord histórico, sino que además se trata de un cultivo que demanda una inversión por hectárea relativamente elevada.

Ese efecto fue parcialmente amortiguado por la menor superficie destinada a soja y por la reducción asociada en los costos nacionales de implantación de la oleaginosa. BCR

Un récord que exige financiamiento

Los US$ 14.747 millones representan mucho más que una cifra estadística: muestran la dimensión del capital que debe movilizar el sector agrícola antes de que los granos lleguen al mercado.

Semillas, fertilizantes, fitosanitarios, labores y pulverizaciones forman parte de una estructura de costos que exige importantes recursos financieros al productor incluso antes de comenzar a cosechar.

Y la pregunta que queda planteada es justamente cómo se consiguió financiar semejante desembolso.

La propia BCR anticipó que en una próxima edición de su Informativo Semanal analizará los mecanismos utilizados por los productores para cubrir esos US$ 14.747 millones, incluyendo los distintos canales e instrumentos de financiamiento disponibles para el agro. BCR

Una campaña que vuelve a mostrar la escala del agro argentino

La combinación de 39,9 millones de hectáreas sembradas y una inversión cercana a US$ 15.000 millones expone la enorme escala económica de la agricultura argentina.

El dato también aparece en un contexto productivo particularmente destacado: la BCR viene señalando que la campaña 2025/26 estuvo marcada por niveles récord de superficie y una fuerte participación del maíz, mientras que las exportaciones agrícolas también alcanzaron registros históricos durante 2026. BCR

En definitiva, detrás de cada hectárea sembrada hay una apuesta económica considerable. Para poner en marcha la campaña 2025/26, los productores argentinos tuvieron que poner sobre la mesa US$ 14.747 millones.