Claves del día: Molinos sale de compras, llegan inversores, paran otras plantas pero el mercado apuesta por la Argentina

Mientras los principales mercados del mundo volvieron a mostrar señales de nerviosismo, la economía argentina transitó una jornada muy distinta. Las bolsas internacionales cayeron por temor a una combinación cada vez más repetida de inflación persistente, desaceleración económica y tensiones geopolíticas, pero los activos argentinos siguieron operando con relativa calma.

El dato no es menor porque se produce en un contexto en el que el Gobierno de Javier Milei busca consolidar uno de sus principales activos: la credibilidad financiera. Esa percepción volvió a fortalecerse tras una nueva mejora en la calificación de la deuda soberana argentina por parte de una agencia internacional, un movimiento que se suma a otros gestos recientes de confianza del mercado.

La expectativa ahora está puesta en un posible cambio de categoría para Argentina dentro de los índices internacionales. En Wall Street crecen las versiones de que el país podría abandonar pronto su condición de mercado standalone para regresar a categorías que permitan el ingreso de nuevos fondos internacionales, ampliando significativamente la demanda potencial por activos argentinos.

Mientras tanto, el Ministerio de Economía logró una nueva señal de respaldo en el mercado doméstico. La Secretaría de Finanzas obtuvo más ofertas que las necesarias para cubrir los vencimientos previstos y terminó captando recursos adicionales, al tiempo que extendió los plazos de la deuda hacia los años 2028, 2029 y 2030.

La apuesta de Luis Caputo es clara: despejar la mayor cantidad posible de vencimientos durante el actual mandato presidencial y construir una curva de financiamiento más larga que reduzca riesgos de corto plazo.

Sin embargo, no todo son señales positivas. La propia calificadora Fitch advirtió que el crecimiento económico sigue siendo muy desigual entre sectores y que las reservas internacionales continúan siendo bajas en relación con los compromisos de deuda que enfrenta el país.

Los inversores globales siguen de cerca la próxima reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, donde crecen las especulaciones sobre eventuales subas de tasas de interés bajo la conducción de Kevin Warsh.

Al mismo tiempo, gigantes financieros como Pimco comenzaron a advertir sobre el inicio de un nuevo ciclo de pérdidas crediticias en Estados Unidos. El temor a una posible estanflación volvió a instalarse en el centro del debate económico global.

Aun así, la Bolsa de Buenos Aires logró cerrar en terreno positivo, consolidando una tendencia que se repite desde hace varios meses: desacople relativo respecto de los mercados internacionales.

Molinos vuelve a salir de compras

En el plano corporativo, una de las noticias más importantes de la semana fue la decisión de Molinos Río de la Plata de quedarse con la foodtech chilena NotCo en Argentina. La operación refuerza la apuesta del gigante alimenticio por segmentos de alto crecimiento vinculados a la alimentación basada en plantas y los nuevos hábitos de consumo.

La adquisición también refleja una tendencia que comienza a repetirse: grandes compañías aprovechando un contexto de valuaciones más bajas para expandirse hacia nuevos negocios.

Una láctea santafesina busca resurgir

Otro movimiento relevante ocurre en Santa Fe. La endeudada Sudamericana de Lácteos (Sudamlac) podría encontrar una salida de la mano del empresario Pablo González, propietario de una aceitera en Serodino.

La propuesta apunta a adquirir y reactivar la planta ubicada en Díaz mediante un esquema de integración vertical con productores tamberos de la región. La iniciativa aprovecharía además la estructura de la Cooperativa Industrializadora de Alimentos Esenciales, fortaleciendo el vínculo entre producción primaria, alimentación animal e industrialización láctea.

En una provincia donde varias industrias alimenticias enfrentaron dificultades en los últimos años, la operación es seguida de cerca por productores, trabajadores y autoridades.

Grupo México mira a la Argentina

Mientras tanto, el poderoso Grupo México confirmó que analiza nuevas inversiones en el país. La compañía, una de las mayores empresas mineras e industriales de América Latina, observa especialmente el proceso de privatización ferroviaria impulsado por el Gobierno nacional.

La eventual llegada de nuevos jugadores internacionales al sistema ferroviario podría convertirse en una de las inversiones de infraestructura más importantes de los próximos años.

Señales opuestas en la industria

No todas las noticias corporativas son positivas. Un gigante del sector de electrodomésticos como BGH anunció la suspensión de parte de su producción, afectando alrededor de mil puestos de trabajo. También Acindar parará su producción. La acería de Villa Constitución frenará su actividad la semana próxima . Buscan ajustar producción a los niveles de demanda actuales, mejorar la productividad y avanzar en el negocio de la exportación.

El dinero también apuesta al ladrillo y al arte

En Rosario, una señal menos visible pero igualmente interesante llega desde el mercado inmobiliario corporativo. Se inauguró una galería de arte dentro de un exclusivo complejo de oficinas, una inversión que combina negocios, arquitectura, cultura y posicionamiento de marca.

Se trata de Mostra Gallery, una galería de arte contemporáneo que funcionará integrada al área pública de Nordlink Point, el complejo de oficinas que Lattuca Inversiones & Propiedades construye en Pichincha, en Santiago y Brown.

El proyecto es conducido por Esteban Lattuca y la galerista Gabriela Galassi, con asesoramiento curatorial de Roberto Echen, director artístico del Macro. La apuesta combina real estate, arte y negocios: un espacio de 150 m² cubiertos más terraza verde, pensado para acercar obras, artistas, empresas y nuevos compradores.

Granos y commodities

Los commodities también volvieron a mostrar movimiento. Mientras el petróleo avanzó 2,6% impulsado por las tensiones geopolíticas y las expectativas sobre la demanda global de energía, los granos tuvieron una jornada positiva. En Chicago subieron la soja y el trigo, mientras que el maíz cerró estable. En el mercado local, la rueda de Rosario mostró mejoras para la soja, el maíz, el sorgo y el girasol, una noticia que sigue de cerca el complejo agroexportador en momentos en que el campo vuelve a convertirse en una de las principales fuentes de ingreso de divisas para la economía argentina.

Tasas, bonos y acciones

En el frente financiero, la licitación del Tesoro confirmó que los inversores siguen privilegiando instrumentos ajustados por inflación o tasa variable antes que asumir riesgo puro en pesos. Al mismo tiempo, la baja de los rendimientos de los plazos fijos profundiza el debate sobre la conveniencia de continuar estrategias de carry trade. Los bonos soberanos operaron con leves mejoras.