Claves del día: presión cambiaria, licitación clave y nuevo round por desarrollos inmobiliarios en Rosario

El arranque de la semana dejó un combo explosivo entre tensiones económicas, conflictos políticos y ruido empresarial. Mientras el dólar volvió a tomar impulso y superó ampliamente el rendimiento de los plazos fijos, el escenario local sumó nuevos focos de conflicto en Rosario y en el entramado productivo.

En el plano económico, el salto de las distintas cotizaciones del dólar consolidó una tendencia alcista que ya supera el rendimiento mensual de los plazos fijos, hoy en torno al 20% anual para pequeños ahorristas. Este movimiento se da en un contexto donde con el dólar oficial a $ 1.440,61, el dólar blue subió $ 10 hasta $ 1.430, el dólar MEP saltó a $ 1457,11 y el contado con liqui a $ 1520,79. Por lo que la brecha entre el oficial y el blue fue negativa del 1% y entre el CCL y el mayorista fue del 7%.

El trasfondo responde a un cambio de estrategia económica: tasas más bajas para desalentar el carry trade, acumulación de reservas y un dólar más alto para mejorar la competitividad. Sin embargo, el efecto inmediato es claro: migración hacia la divisa, caída del atractivo del plazo fijo y temor a un traslado a precios en una economía que busca desacelerar la inflación hacia la zona del 30% anual.

En este marco, el Gobierno apuesta a una nueva licitación de deuda en pesos y en dólares, con instrumentos que van desde bonos CER hasta títulos dollar linked y Bonares como el AO27 y AO28, con tasas estimadas de hasta 8,3% anual. El objetivo es renovar vencimientos millonarios y seguir absorbiendo pesos del mercado, en una pulseada clave para sostener el programa financiero.

El impacto también se refleja en los activos: los bonos suben levemente en pesos pero muestran debilidad en dólares, empujando el riesgo país hacia la zona de los 570 puntos. En tanto, las ADR argentinas en Nueva York operan mixtas, con subas puntuales y caídas en sectores clave como energía y construcción. En commodities, el petróleo repunta por tensiones geopolíticas, mientras que en Chicago los granos muestran subas —especialmente el trigo—, aunque en Rosario las cotizaciones se mantienen más estables, afectadas por demoras logísticas por lluvias.

A este clima económico se suma un dato preocupante: el consumo masivo sigue en retroceso y el primer trimestre cerró en rojo, lo que refuerza la necesidad oficial de impulsar crédito barato para reactivar la actividad.

Pero la tensión no es solo macroeconómica. En Rosario, el Concejo Municipal atraviesa una semana de alto voltaje político. El debate por el edificio de avenida Belgrano al 500 se da tras días de fuertes cruces, con el intendente Pablo Javkin cuestionando al llamado “club de defensores de las ruinas”, mientras entidades empresarias como la AEV respaldaron la iniciativa —aunque esta vez sin una voz activa en el recinto— frente a un Colegio de Arquitectos y sectores de la oposición que rechazan el proyecto.

En la comisión de Planeamiento, arquitectos y vecinos volvieron a plantear sus objeciones a la excepción solicitada por el Ejecutivo para un inmueble ubicado en un Área de Protección Histórica, reclamando alternativas como los Derechos de Edificación Transferibles.

El conflicto se amplía con otro frente: el cuestionamiento al proyecto de la empresa Pilay en barrio Las Malvinas —firma a la que recientemente se le aprobó otro desarrollo—, donde vecinales cuestionaron la falta de estudios de impacto ambiental y alertan sobre el riesgo para el arbolado y el ecosistema urbano. El reclamo suma presión política al debate urbano y evidencia una creciente tensión sobre el desarrollo inmobiliario y sustentabilidad.

En paralelo, el frente empresarial sumó un capítulo delicado con el caso de Metalfor. La firma quedó bajo la lupa por el escándalo de Metalcred, donde se detectaron desvíos en cobranzas, pagos no transferidos a fideicomisos y falta de rendiciones, lo que derivó en la remoción de la empresa como administradora y en una denuncia penal para investigar posibles delitos por parte de Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria

como adelantamos en Ecos365. El episodio genera incertidumbre entre inversores y vuelve a poner en discusión los mecanismos de control en el financiamiento productivo.

Así, entre dólares que escalan, tasas que se derrumban, consumo en caída y ciudades que discuten su identidad urbana, la Argentina transita un momento donde economía, política y territorio se entrelazan en una misma tensión: cómo sostener crecimiento, inversión y desarrollo sin romper los equilibrios sociales, institucionales y ambientales.