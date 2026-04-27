Se vienen créditos con tasas por debajo del 20% para impulsar el consumo y la inversión

El Gobierno avanza en una nueva estrategia para reactivar la economía mediante el lanzamiento de líneas de financiamiento con tasas inferiores al 20% anual, una señal orientada a dinamizar tanto el consumo como la inversión productiva.

La medida se enmarca en un giro hacia una política monetaria menos contractiva, con foco en recomponer el crédito al sector privado luego de meses de fuerte restricción financiera. En ese esquema, la reducción de tasas busca abaratar el costo del financiamiento para empresas y personas, y apuntalar sectores que todavía muestran bajos niveles de actividad.

¿A quiénes beneficiaría?

Las nuevas líneas de crédito tendrían como principales destinatarios:

* PyMEs y sectores productivos: El financiamiento subsidiado o con tasas preferenciales podría favorecer a pequeñas y medianas empresas que necesitan capital de trabajo, inversión en maquinaria o ampliación de capacidad instalada.

* Consumo de bienes durables: Electrodomésticos, motos, materiales para construcción y otros bienes financiables podrían encontrar un nuevo impulso si se amplía el acceso al crédito más barato.

* Familias y clase media: En caso de incluir préstamos personales o líneas para refacción, la medida podría aliviar restricciones de acceso al financiamiento para hogares.

* Sectores vinculados a la producción agroindustrial e industrial: Rubros intensivos en inversión podrían encontrar mejores condiciones para apalancar proyectos en un contexto de tasas más bajas.

El objetivo oficial

La apuesta oficial busca combinar una baja gradual del costo del dinero con una recuperación del crédito, sin desarmar el esquema de estabilidad. El razonamiento es que, con tasas más accesibles, aumenta la demanda de préstamos, mejora la inversión y puede acelerarse la actividad.

En paralelo, la baja de la tasa de referencia al 20% por parte del Banco Central aparece como una señal consistente con este movimiento.

Qué impacto podría tener

Analistas señalan tres efectos potenciales:

* Mayor demanda de financiamiento productivo.

* Recuperación del consumo apalancado en cuotas o préstamos.

* Mejora en sectores hoy deprimidos, especialmente comercio, industria y construcción.

Sin embargo, advierten que la efectividad dependerá del alcance real del programa, de qué bancos canalicen las líneas y del nivel de riesgo que las entidades estén dispuestas a asumir.

Una señal para el mercado

Más allá del volumen inicial que tengan los créditos, la medida también busca enviar una señal: que el Gobierno empieza a incorporar herramientas para estimular la actividad, no solo para sostener el ajuste monetario.

Si las líneas se implementan con escala, podrían transformarse en uno de los primeros instrumentos concretos para acompañar una eventual recuperación.