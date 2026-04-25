El agro tuvo de todo: señales mixtas, costos elevados, efectos del clima y hasta una quiebra

La semana dejó una agenda atravesada por tres ejes que se repiten y se profundizan: presión sobre costos, cambios estructurales en los sistemas productivos y señales de reconfiguración en cadenas tradicionales del agro argentino.

Entre logística, sanidad, mercados y crisis empresariales, el período mostró que la discusión no pasó solo por precios, sino por competitividad.

La cosecha avanzó, pero con márgenes más ajustados

En plena recolección de soja, la suba de fletes y fertilizantes volvió a instalar preocupación sobre la rentabilidad agrícola. El aumento del transporte, empujado por combustibles y tensión logística, se sumó al encarecimiento de los insumos, elevando los costos totales estimados y condicionando decisiones comerciales y futuras estrategias de siembra.

Más allá del buen ritmo de cosecha, el foco estuvo puesto en que producir no necesariamente garantiza mejores números si el costo por hectárea sigue escalando. La presión sobre los márgenes reaparece como uno de los temas centrales de la campaña.

El maíz consolida terreno frente a la soja

En paralelo, los datos oficiales difundidos esta semana reforzaron una tendencia que viene tomando forma: el maíz gana espacio frente a la soja. Más que una foto coyuntural, el fenómeno empieza a leerse como una respuesta económica y agronómica, ligada a rotaciones, rindes y relaciones insumo-producto.

Este corrimiento productivo aparece como una señal de adaptación del productor frente a escenarios más complejos, donde la elección del cultivo también es una decisión financiera.

Ganadería: consumo retraído y alerta sanitaria

Del lado ganadero, dos noticias marcaron la semana. Por un lado, un informe mostró una caída en el consumo de carne vacuna —cinco kilos menos por habitante al año— mientras los impuestos explican cerca del 25% del precio final. Al mismo tiempo, creció el consumo de cerdo como alternativa más accesible.

Por otro, las lluvias en el norte santafesino complicaron el operativo sanitario y llevaron a prorrogar la campaña de vacunación contra aftosa. El episodio volvió a poner en primer plano cómo los eventos climáticos impactan también sobre los esquemas sanitarios y la logística ganadera.

SanCor puso fin a su agonía

Uno de los hechos más resonantes de la semana fue la quiebra dictada para SanCor. De esta manera, la cooperativa que supo ser un emblema hace unas década puso fin a su agonía.

El dato tuvo impacto simbólico por lo que representó SanCor y ahora resta saber qué pasará con sus empleados (alrededor de 900 distribuidos en varias plantas).

El fin de SanCor trajo a la memoria desmanejos internos, malas decisiones políticas y la presión del gremio Atilra. Definitivamente han sido factores que incidieron para que la cooperativa termine quebrada.

Rosario dejó una señal

En el plano comercial, el remate del primer lote de soja en Rosario aportó una señal positiva en un contexto más cauteloso. El precio récord alcanzado en la subasta —con destino solidario— funcionó como gesto institucional y termómetro de ánimo para el sector.

Más que una referencia comercial pura, el remate volvió a mostrar el peso simbólico que mantiene el mercado rosarino en el inicio de cada ciclo.