Precio récord por una causa noble: lo que dejó el remate del 1° lote de soja en Rosario

En una jornada cargada de simbolismo para la cadena agroindustrial, este viernes se realizó en la Bolsa de Comercio de Rosario el tradicional remate del Primer Lote de Soja, acto que marcó formalmente el inicio de la comercialización de la nueva campaña.

La subasta cerró con un precio final de $1.800.000 por tonelada, y el lote fue adquirido por Macro Agro, que se quedó con la puja en uno de los eventos más representativos del calendario agroindustrial argentino.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición fue su perfil solidario: la totalidad de lo recaudado será donado a UNICEF Argentina para acompañar un proyecto de acceso al agua segura en comunidades rurales del Gran Chaco.

La decisión convirtió a esta edición en un hecho singular, al vincular el inicio de la campaña sojera con una acción de impacto solidario, canalizando recursos hacia programas destinados a la infancia.

Cabe destacar que el primer lote de soja de la campaña 2025/26 lo cosechó Santa Cecilia SRL, el 2 de febrero en Ibarreta (Formosa). Se trató de una partida de 36.000 kilos, recibido en la planta de Renova en Timbúes.

El remate volvió a reunir a referentes del sector productivo, comercial y financiero, consolidando una tradición que cada año funciona como señal de apertura para el mercado de granos argentino.