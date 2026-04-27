Claves del día: superpeso, deudas récord, y dólares que vuelven a tentar al mercado

El peso argentino sigue mostrando una fuerte apreciación frente al dólar —fenómeno bautizado como “superpeso”—, al mismo tiempo que crecen las alertas por el endeudamiento de los hogares y la desaceleración del crédito. Esta es una semana clave para la definición de las tarifas de gas de cara al invierno para la empresas como contamos ayer en la columna “El Color del dinero”.

Según datos recientes, seis de cada diez familias argentinas tienen algún tipo de deuda, lo que evidencia el deterioro del poder adquisitivo en un contexto donde la inflación, especialmente en alimentos y bebidas, volvió a acelerarse hacia fines de abril. Este combo impacta directamente en el consumo y en la capacidad de pago.

En paralelo, a pesar de la baja de tasas impulsada por el gobierno, la demanda de créditos continúa en retroceso. Los bancos adoptan una postura más cautelosa ante el riesgo creciente, lo que enfría aún más la actividad económica.

En el frente financiero, el fortalecimiento del peso —impulsado por un mayor ingreso de divisas— genera un escenario atractivo para inversores externos. De hecho, dos bancos de Estados Unidos volvieron a poner el foco en Argentina, interpretando que el mercado local podría ofrecer oportunidades en esta nueva etapa.

Sin embargo, este renovado interés convive con decisiones que incrementan la deuda pública: el Ministerio de Economía autorizó nuevas emisiones de deuda provincial, como la de Chubut, en un intento por financiar gastos mientras el Banco Central busca recomponer reservas.

A nivel institucional, el sistema financiero también atraviesa tensiones. La Asociación Bancaria lleva adelante este lunes un paro en el Banco Central de la República Argentina, en rechazo al cierre de tesorerías regionales y posibles despidos. La medida tendrá impacto en la operatoria habitual y refleja el clima de conflicto dentro del sector.

En contraste con este escenario económico complejo, surgen proyectos de inversión que buscan dinamizar la actividad. En el balneario La Florida, el gobierno provincial y municipal avanzan con la licitación de un parque acuático, una apuesta al desarrollo turístico y al movimiento económico local. Esta decisión va en paralelo a la de licitar los bares de esa zona de la ciudad.