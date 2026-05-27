Cuota Hilton: comenzó la carrera exportadora por el cupo de carne de alto valor hacia Europa

Resumen Ejecutivo La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca oficializó la apertura de inscripciones para la Cuota Hilton 2026/2027 mediante la Resolución 66/2026 .

oficializó la apertura de inscripciones para la mediante la . El cupo total es de 29.500 toneladas de cortes enfriados vacunos deshuesados de alta calidad, distribuidas comercialmente entre la Unión Europea (29.389 t) y el Reino Unido (111 t).

de cortes enfriados vacunos deshuesados de alta calidad, distribuidas comercialmente entre la (29.389 t) y el (111 t). Los operadores e industrias frigoríficas disponen de un plazo perentorio de quince días corridos para realizar la postulación mediante la plataforma de Trámite a Distancia (TAD) .

para realizar la postulación mediante la plataforma de . El ciclo previo muestra una fuerte concentración estructural donde diez frigoríficos exportadores absorbieron el 60% del cupo total, liderando los despachos de alto valor biológico y comercial.

absorbieron el total, liderando los despachos de alto valor biológico y comercial. A nivel productivo, la cotización de este contingente actúa como un dinamizador de precios en el mercado disponible para el novillo pesado, impactando directamente en la rentabilidad de las empresas ganaderas.

El tablero de los agronegocios de alto valor agregado abre un nuevo casillero estratégico para la cadena cárnica nacional. A través de la publicación de la Resolución 66/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Gobierno nacional oficializó la apertura de las inscripciones para el contingente arancelario de cortes enfriados vacunos deshuesados de alta calidad, popularmente conocido como Cuota Hilton, correspondiente al ciclo 2026/2027.

Con una ventana de presentación de apenas quince días corridos a partir de la entrada en vigencia de la norma, los operadores de la industria frigorífica y los grupos de productores asociados apuran los trámites mediante la plataforma de Trámite a Distancia (TAD) para asegurar su participación en un negocio que define gran parte de la rentabilidad del sector exportador.

El volumen total en juego asciende a 29.500 toneladas, consolidando una división geográfica que se mantiene rígida desde las modificaciones geopolíticas del año 2020. De ese total, la Unión Europea absorberá la mayor porción con 29.389 toneladas, mientras que las restantes 111 toneladas tendrán como destino el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Esta segmentación obliga a los departamentos de comercio exterior de las empresas agroindustriales a trazar una logística de precisión quirúrgica, donde los tiempos de flete marítimo y los controles aduaneros actúan como un engranaje crítico que no admite demoras ni errores de certificación de origen.

La dinámica comercial de la campaña en curso demuestra que el cumplimiento del cupo actual se encuentra en la recta final con números positivos. Los registros de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) detallan que, hasta el mes de abril pasado, el nivel de ejecución de la cuota vigente alcanzó el 94%, lo que equivale a 27.774,42 toneladas efectivamente despachadas a los puertos europeos. El remanente de 1.614,58 toneladas debe ser embarcado antes del próximo 30 de junio para evitar penalizaciones en el historial de cumplimiento, una variable clave que la autoridad de aplicación utiliza para ponderar las adjudicaciones del nuevo ciclo que arrancará formalmente el 1 de julio.

El análisis del negocio frigorífico expone una marcada concentración estructural que se repite año tras año, transformando este cupo en un territorio liderado por jugadores de gran escala y espaldas financieras sólidas. Durante el último ejercicio, apenas diez empresas frigoríficas concentraron el 60% del negocio global, administrando un volumen cercano a las 17.830 toneladas. Firmas globales y nacionales de la talla de Swift, Frigorífico Gorina SAIC, Arre Beef, Frigorífico Rioplatense, Quickfood, Grupo Lequio, Coto, la Importadora y Exportadora de la Patagonia (La Anónima), Compañía Bernal SA y Friar SA conformaron el bloque principal de exportadores, evidenciando que la capacidad de procesamiento industrial y las redes comerciales consolidadas en el exterior son requisitos indispensables para sostener la continuidad en las góndolas más exigentes del Viejo Continentent.

Para comprender la magnitud de este beneficio arancelario dentro de la economía rural, es necesario analizar el impacto que este flujo comercial genera tranqueras adentro de los establecimientos ganaderos de la región central. El precio de la tonelada Hilton funciona como un faro de cotización que tracciona los valores de las categorías pesadas en el mercado disponible. Un analista de mercados ganaderos de la Bolsa de Comercio advirtió recientemente que "mantener la regularidad y el estricto cumplimiento de los envíos Hilton es la principal carta de presentación sanitaria y comercial del país, permitiendo sostener un diferencial de precio que derrama valor sobre toda la cadena de cría y recría". Este plus de valor de los cortes del cuarto trasero compensa los costos de producción de un novillo pesado que requiere planteos nutricionales de largo aliento.

Desde la perspectiva del manejo a campo, la producción de un animal con aptitud Hilton requiere una planificación rigurosa que combina genética de excelencia, planes sanitarios estrictos y una cadena forrajera adaptada para lograr un engorde sostenido sin baches. El negocio exige previsibilidad en un entorno macroeconómico complejo, donde variables como la brecha cambiaria, la presión impositiva de los derechos de exportación y el incremento de los costos logísticos internos configuran un escenario desafiante para la competitividad. Las empresas ganaderas que logran integrarse con la industria exportadora acceden a esquemas de bonificación por calidad y trazabilidad, transformando la gestión del rodeo en una herramienta de mitigación de riesgos financieros ante la volatilidad del mercado doméstico.

El proceso que se inicia con la Resolución 66/2026 excede la mera formalidad burocrática de completar formularios digitales en la plataforma oficial. Representa el inicio del ciclo comercial que validará la capacidad de la agroindustria local para generar divisas genuinas mediante el agregado de valor en origen. La velocidad en la asignación de las licencias de exportación y la agilidad de los controles sanitarios por parte del Senasa serán determinantes para que los exportadores puedan cerrar contratos de abastecimiento a largo plazo con los compradores europeos. En un contexto global globalizado donde los competidores del Mercosur buscan constantemente expandir su participación, la eficiencia operativa en los puertos y la estabilidad en las reglas de juego comerciales internas serán los pilares que garanticen que la carne argentina mantenga su histórico posicionamiento de liderazgo.