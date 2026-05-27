El costo invisible de las retenciones: inversiones y empleos que Argentina dejó pasar

Argentina ocupa el tercer lugar entre los principales exportadores mundiales de maíz, un cultivo que se consolidó como uno de los motores de la economía agroindustrial. Sin embargo, detrás de los números de producción y exportación existe un debate que vuelve a instalarse en el sector: el impacto de los derechos de exportación sobre la capacidad de inversión, industrialización y generación de empleo en el interior productivo.

Según un informe de FADA, actualmente la cadena del maíz aporta alrededor de 6.600 millones de dólares en exportaciones y sostiene 272.000 puestos de trabajo privados en todo el país. Pero distintos análisis del sector sostienen que el potencial es mucho mayor. Con un esquema libre de retenciones y mayores incentivos a la transformación industrial, el complejo maicero podría sumar 15.000 millones de dólares adicionales en generación de valor y crear 127.000 nuevos empleos privados.

La discusión trasciende el impacto directo sobre el productor. El llamado “costo invisible” de las retenciones se refleja en proyectos que no llegaron a concretarse y en oportunidades de agregado de valor que quedaron postergadas.

¿Qué podría haberse construido en los últimos tres años?

Si los recursos captados por las retenciones hubieran permanecido dentro de la cadena productiva, el sector estima que se podrían haber impulsado inversiones estratégicas para transformar el maíz en energía, proteínas animales y alimentos con mayor valor agregado.

Entre las iniciativas que podrían haberse desarrollado se destacan:

* 15 plantas de bioetanol, ampliando la producción de combustibles renovables y la demanda interna de maíz.

* 8 plantas de biogás, destinadas a generar energía a partir de residuos agroindustriales y ganaderos.

* 6 molinos harineros, fortaleciendo la industrialización local y la elaboración de alimentos.

* 30 criaderos de cerdos, incrementando la producción de proteína animal y el consumo interno de maíz.

* 6 frigoríficos porcinos, agregando capacidad de procesamiento y exportación.

* 5 frigoríficos bovinos, potenciando el empleo y las ventas externas de carne.

Del grano a la industria

La principal crítica del sector a las retenciones es que desalientan la inversión en actividades que multiplican el valor económico del maíz. Mientras la exportación de grano genera divisas, la industrialización permite desarrollar cadenas más complejas, con mayor demanda de mano de obra y arraigo territorial.

Cada nueva planta industrial implica empleo directo e indirecto, demanda de servicios, transporte, energía y desarrollo tecnológico. Por eso, la discusión sobre las retenciones ya no se limita al ingreso del productor, sino que abarca el modelo de crecimiento de las economías regionales y la capacidad del país para convertir materias primas en productos con mayor valor agregado.

Un potencial aún abierto

Con una posición consolidada en el comercio mundial de maíz y una amplia disponibilidad de materia prima, Argentina cuenta con condiciones para expandir significativamente su complejo agroindustrial. La pregunta que plantea el sector es cuánto de ese potencial puede concretarse mientras una parte relevante de los ingresos generados por la cadena continúa siendo absorbida por los derechos de exportación.

En ese contexto, el maíz aparece no sólo como un cultivo estratégico para el ingreso de divisas, sino también como una plataforma para generar más industria, más energía renovable y más empleo en el interior productivo argentino. El desafío pasa por definir qué herramientas permiten transformar ese potencial en inversiones concretas y desarrollo económico sostenible.