Resumen Ejecutivo Explosión del turismo doméstico: Rosario registró un incremento interanual del 105% en la llegada de visitantes nacionales durante el primer trimestre de 2026 .

Rosario registró un incremento interanual del en la llegada de visitantes nacionales durante el primer trimestre de . Fuerte tracción internacional: El arribo de pasajeros extranjeros creció un 91% , con Brasil liderando la emisión de turistas al concentrar el 76% del mercado exterior.

El arribo de pasajeros extranjeros creció un , con liderando la emisión de turistas al concentrar el del mercado exterior. Reactivación hotelera: Se experimentó un alza del 23% en roomnights (noches de ocupación), evidenciando estadías más prolongadas y una clara preferencia por hoteles de cuatro estrellas.

Se experimentó un alza del en (noches de ocupación), evidenciando estadías más prolongadas y una clara Factores del éxito: La mejora en los índices de seguridad, liderada por la gestión de Maximiliano Pullaro, junto con una mayor conectividad aérea, resultaron claves para la recuperación del ecosistema comercial.

La ciudad de Rosario atraviesa una transformación económica profunda impulsada por la industria sin chimeneas. Durante el primer trimestre de 2026, nuestra metrópolis demostró una revitalización sin precedentes. Los datos duros revelan un rebote agresivo en su posicionamiento como un nodo estratégico para visitantes nacionales e internacionales.

Según un reciente y exhaustivo análisis de mercado elaborado por la plataforma de viajes Despegar, el flujo de pasajeros domésticos hacia la ciudad se disparó un espectacular 105% interanual. Este fenómeno de reactivación tiene una correlación directa con maniobras estratégicas en conectividad aérea y una renovada percepción de seguridad en la Provincia de Santa Fe.

El turismo urbano funciona en la práctica como un volante de inercia económico. Una vez superada la fricción inicial, cada nuevo vuelo y cada convención segura aceleran el comercio minorista local. La reactivación operativa del Aeropuerto Internacional de Rosario actúa como el eje central de este engranaje, inyectando capital fresco directamente en el ecosistema regional.

Más allá de las fronteras nacionales, el atractivo de la urbe santafesina alcanzó verdaderos hitos históricos. Entre enero y marzo de 2026, el arribo de viajeros extranjeros experimentó un alza del 91%. El principal motor indiscutido de esta afluencia es Brasil, mercado que representa el 76% del total internacional tras registrar un crecimiento explosivo del 132%.

Siguiendo los pasos del gigante sudamericano, Chile logra consolidarse firmemente como el segundo mercado emisor de mayor relevancia. Esta diversificación geográfica resulta fundamental para blindar la economía local. Las divisas que ingresan a través del consumo en hotelería y gastronomía generan un efecto multiplicador inmediato sobre múltiples cadenas de valor dentro del tejido productivo provincial.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, analizó con precisión que este rebote energético trasciende la mera estadística. "El crecimiento del 105% en pasajeros nacionales y del 91% en internacionales demuestra que la seguridad está devolviendo confianza, que la economía se mueve y que Rosario vuelve a ser protagonista", sintetizó el funcionario sobre la actualidad del sector.

Esta inyección de visitantes derivó lógicamente hacia la infraestructura hotelera. Entre los años 2025 y 2026, la ciudad contabilizó un sólido incremento del 23% en roomnights, superando cómodamente el promedio general del mercado. Esta métrica resulta un signo vital de salud comercial, indicando que los turistas eligen extender su estadía y consumir más servicios.

La demanda actual exhibe un patrón de consumo orientado hacia la calidad superior. Existe una preferencia abrumadora por alojamientos corporativos y hoteles de cuatro estrellas, los cuales capturan la mayor cuota del mercado. Un dato contundente es que el 97% de las reservas efectuadas para este destino corresponden a establecimientos hoteleros formales.

Analizar el perfil del consumidor actual arroja métricas esenciales para diseñar futuras estrategias de negocios. Hoy, la estadía promedio oscila entre dos noches para reservas de alojamiento directo y tres noches al adquirir paquetes turísticos completos. Geográficamente, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires actúa como el principal hub, concentrando el 60% del tráfico aéreo nacional.

La demografía del visitante indica una fuerte inclinación hacia las escapadas urbanas intensivas. Aproximadamente un 42% de los turistas viaja en pareja, mientras que un 37% lo hace en solitario. Este perfil socioeconómico demanda servicios culturales, gastronómicos y recreativos altamente específicos, abriendo ventanas de oportunidad inmejorables para los prestadores de servicios locales.

La secretaria de Turismo de la provincia, Marcela Aeberhard, vincula la prolongación de las estadías con el fortalecimiento de la agenda cultural y deportiva. La reducción sostenida de los índices de violencia ha sido la piedra angular de esta recuperación. Sin un entorno pacífico y previsible, la fuga de capitales y la deserción turística resultan inevitables.

La administración encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro ha interiorizado esta premisa como política de estado. Las medidas ejecutadas se concentran fuertemente en robustecer la infraestructura receptiva y garantizar un perímetro seguro para operadores y visitantes. En la industria moderna, la seguridad ciudadana funciona como la infraestructura invisible pero más crítica del turismo.

Esta onda expansiva en el principal centro urbano está generando círculos virtuosos en el interior provincial. Diversos destinos emergentes comienzan a capitalizar el derrame de esta nueva demanda turística. Un ejemplo paradigmático es Melincué, localidad que logró posicionarse velozmente entre las plazas recreativas más buscadas de la región, impulsando el comercio de proximidad.

El desarrollo estratégico de las lagunas del sur santafesino ilustra una inteligente política de diversificación. Al fomentar agresivamente el turismo de naturaleza y las competencias deportivas, la región mitiga su dependencia de una única atracción urbana. Esta expansión geográfica del mapa turístico habilita nuevos vectores de generación de riqueza para los municipios de menor escala.

El desafío estructural para el sector privado radica ahora en sostener los estándares de calidad frente al volumen creciente. Los establecimientos gastronómicos y hoteleros necesitan adaptar ágilmente su capacidad operativa para no asfixiar este momentum. La inversión continua en tecnología de gestión y capital humano determinará la sustentabilidad a largo plazo de esta rentabilidad recuperada.