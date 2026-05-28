El riesgo país sigue cayendo: ¿qué factores juegan y qué piensan los inversores?

Los bonos soberanos en dólares mostraron movimientos mixtos en los mercados financieros, mientras el riesgo país perfora una barrera clave para la economía argentina: los 500 puntos básicos.

La expectativa de los inversores se mantiene puesta en la evolución del programa económico del Gobierno nacional, el vínculo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la posibilidad de consolidar una mayor estabilidad financiera que permita reducir el costo del financiamiento externo.

En ese contexto, los títulos públicos argentinos alternaron subas y bajas durante la jornada, en un mercado que sigue atento a las señales fiscales, monetarias y cambiarias. Analistas financieros sostienen que perforar el piso de los 500 puntos sería una señal positiva para el país, ya que acercaría a la Argentina a niveles de riesgo más compatibles con el regreso al crédito internacional.

El riesgo país —índice elaborado por JP Morgan que mide la diferencia entre la tasa que pagan los bonos estadounidenses y los argentinos— se convirtió en uno de los principales termómetros de la confianza inversora sobre el rumbo económico del Gobierno.

Especialistas del mercado remarcan que una baja sostenida del indicador dependerá de varios factores: acumulación de reservas, estabilidad cambiaria, continuidad del ajuste fiscal y avances en las negociaciones con organismos internacionales.

En paralelo, los ADRs argentinos y las acciones locales también mostraron volatilidad, reflejando la cautela de los operadores frente al escenario económico global y doméstico.

A pesar de las fluctuaciones diarias, el mercado mantiene expectativas positivas sobre una eventual compresión del riesgo país en los próximos meses, especialmente si el Gobierno logra consolidar el superávit fiscal y mejorar la posición de reservas del Banco Central.

Según analistas, una eventual perforación de los 500 puntos básicos podría generar una nueva valorización de los bonos soberanos y mejorar el acceso de Argentina a los mercados internacionales de deuda.