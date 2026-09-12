El agro juega varias partidas a la vez: maíz, riesgo climático, granos y exportaciones

Si hubiera que elegir una imagen para resumir la semana del agro argentino, sería la de un productor mirando el cielo con una mano y haciendo cuentas con la otra.

El clima volvió a ocupar el centro de la escena. El arranque de la campaña gruesa presenta buenas reservas de agua y un escenario de lluvias superiores a lo normal asociado a El Niño. Pero esa foto general empezó a mostrar matices: en la Zona Núcleo, donde la siembra de maíz temprano avanzó con fuerza, la humedad comienza a ser un límite concreto.

La paradoja es clara: el agua puede ser la gran aliada del rendimiento, pero también convertirse en un problema si llega de más, o en un cuello de botella si no llega a tiempo.

Por eso, una de las conclusiones más fuertes de la semana fue que ya no alcanza con hablar de “buen clima” o “mal clima”. La discusión pasa por cómo administrar el riesgo.

Maíz: récord de avance, pero con la humedad en el retrovisor

La siembra de maíz temprano avanzó a un ritmo que no se veía para esta época en los últimos cinco años. En la Zona Núcleo ya se implantó cerca del 25% del área, más de 500.000 hectáreas.

Pero detrás del dato positivo apareció una señal amarilla: alrededor del 70% de la región llega a septiembre con reservas de agua entre escasas y condiciones de sequía.

El centro-sur de Santa Fe encabeza el avance, mientras algunas zonas del oeste comienzan a quedarse sin humedad suficiente para continuar. En determinados sectores se necesitan al menos 20 milímetros para retomar las labores.

A eso se sumaron heladas fuertes, con registros de hasta -5,3 °C en algunas localidades. El maíz necesita determinadas condiciones térmicas de suelo para lograr una emergencia uniforme, por lo que la combinación entre falta de agua y bajas temperaturas agrega incertidumbre.

La conclusión es incómoda: el maíz arrancó rápido, pero ahora necesita que el clima acompañe.

Del exceso de agua al déficit: la campaña obliga a mirar cada lote

La otra cara del clima apareció también durante la semana. El escenario proyectado para los próximos meses contempla lluvias superiores a lo normal y reservas de agua útil en el suelo cercanas al 70%-80%.

En los ambientes de mayor potencial, esa disponibilidad puede permitir apuntar a mayores rendimientos. Pero en lotes bajos o con problemas de drenaje, demasiada agua puede generar anegamientos, complicaciones sanitarias, dificultades para ingresar con maquinaria y hasta problemas de calidad.

Por eso, la recomendación que atraviesa el análisis es evitar recetas generales. La fecha de siembra, el tipo de ambiente, el estado del suelo y el pronóstico deberán combinarse lote por lote.

La estrategia también empieza a cambiar: conservar el piso, evitar movimientos innecesarios del suelo y aprovechar las ventanas de siembra pueden ser tan importantes como elegir el cultivo.

El clima también golpea las finanzas

Otra de las claves de la semana fue una advertencia que va más allá del rendimiento de una campaña.

El riesgo climático empieza a impactar sobre seguros, financiamiento y rentabilidad. Una sequía, una inundación o un evento extremo no solamente puede quitar toneladas: también puede complicar el repago de deudas, encarecer el crédito y elevar el costo de las coberturas.

El enfoque que comienza a ganar peso es considerar al suelo y al agua como capital natural de la empresa agropecuaria.

En ese esquema, la agricultura de precisión, las herramientas digitales y determinadas prácticas de manejo dejan de ser solamente instrumentos para producir más barato. También pueden convertirse en herramientas para reducir la vulnerabilidad del negocio.

La pregunta que queda planteada es mucho más amplia que cuánto rinde un lote: cuánto riesgo puede soportar una empresa agropecuaria.

Ganadería: menos oferta futura y un engorde más apretado

En la ganadería también aparecieron señales contrapuestas.

La menor faena de hembras anticipa una oferta futura de carne más restringida. Al mismo tiempo, el feedlot comenzó a mostrar una menor ocupación y un índice de reposición de 0,72, por debajo de su promedio histórico.

El problema está especialmente concentrado en el costo de reposición. El ternero alcanzó los $6.187, con una suba interanual del 61,5%, mientras el novillito llegó a $4.572.

La relación ternero/novillito se ubicó en 1,35, por encima de su promedio histórico, una señal de presión sobre el negocio del engorde.

Mientras tanto, el consumo interno encontró cierta estabilización, aunque desde niveles bajos: el salario promedio equivale a unos 116,9 kilos de carne, todavía por debajo del promedio histórico.

La foto ganadera es entonces compleja: menos oferta futura puede sostener los precios, pero un ternero caro, costos de alimentación elevados y un consumidor con menor poder adquisitivo presionan los márgenes.

Soja, maíz y trigo: vender, esperar o fijar precio

Los mercados internacionales también obligaron a recalcular estrategias.

La soja disponible llegó a los US$370 por tonelada, impulsada por la demanda china y por las condiciones climáticas en Estados Unidos. Sin embargo, el análisis difundido durante la semana plantea que esos valores podrían no sostenerse y recomienda evaluar la venta del grano disponible.

El maíz presenta otra lógica. El pase a diciembre, en torno a US$208,5 por tonelada, aparece como una alternativa para diferir ventas y capturar una mejora respecto del disponible.

En trigo, en cambio, la recomendación apunta a aprovechar los precios actuales para desprenderse de stocks, ante el riesgo de una corrección si mejora la situación logística del Mar Negro.

Así, los tres principales cultivos ofrecen estrategias diferentes.

Y el mensaje de fondo es contundente: en un mercado volátil, producir bien ya no alcanza; el momento de vender puede definir buena parte del resultado.

El mundo juega: China, EEUU, Rusia y Ucrania meten presión

El mercado internacional dejó varias señales para Argentina.

China aceleró compras de soja estadounidense y el mercado sigue de cerca su compromiso de adquirir importantes volúmenes.

En maíz, la situación europea puede generar demanda adicional. La sequía deterioró fuertemente la condición de los cultivos franceses y aumentó la necesidad de importaciones.

El trigo, por su parte, quedó atrapado entre la logística del Mar Negro y las señales geopolíticas entre Rusia y Ucrania. Compradores asiáticos ya adquirieron importantes volúmenes de trigo argentino y australiano.

Para Argentina, el escenario abre oportunidades, pero también exige cautela: cualquier cambio en la geopolítica puede mover rápidamente las cotizaciones.

Economías regionales: nueve cadenas quedaron en rojo

Mientras granos y carnes mantienen una dinámica relativamente favorable dentro del mapa agroexportador, las economías regionales siguen mostrando una situación mucho más delicada.

El último semáforo de CONINAGRO ubicó nueve de las 19 actividades relevadas en rojo. Entre ellas aparecen yerba mate, arroz, vino y mosto, hortalizas, algodón, leche, mandioca, forestales y cítricos dulces.

Dos datos resumen la profundidad del problema.

La vitivinicultura acumula 42 meses consecutivos en rojo y la yerba mate lleva 28 meses en esa situación.

En forestales, los precios recibidos por los productores subieron apenas 4% interanual, mientras las importaciones crecieron y la demanda interna continúa debilitada.

En cítricos dulces, los precios aumentaron por debajo de la inflación, el consumo interno cayó 10% y las exportaciones retrocedieron 34%.

El problema dejó de ser exclusivamente productivo: para varias cadenas, la discusión pasa por cómo recuperar márgenes que llevan años deteriorándose.

Buena noticia en medio del ruido: Japón vuelve a abrir la puerta

No todo fueron alertas. La semana dejó una señal positiva para la agroindustria argentina: Japón reabrió su mercado para la carne aviar y los ovoproductos argentinos después de evaluar las garantías sanitarias presentadas por el SENASA.

La habilitación rige para productos provenientes de aves faenadas desde el 8 de septiembre y vuelve a poner a la industria argentina frente a un mercado que durante 2025 importó alrededor de US$1.400 millones en carne aviar y otros US$117 millones en huevos.

La oportunidad no se limita a vender más. También implica diversificar destinos, recuperar clientes y demostrar capacidad sanitaria y trazabilidad en uno de los mercados más exigentes de Asia.

Ahora el desafío es convertir la apertura sanitaria en contratos, embarques y dólares.

El dato que atraviesa toda la semana: administrar mejor el riesgo

Las noticias de estos cinco días parecen hablar de temas diferentes: maíz, soja, ganadería, economías regionales, exportaciones y clima.

Pero hay un hilo conductor. El productor enfrenta un escenario en el que cada decisión tiene más variables alrededor. La humedad puede ser una oportunidad o un problema. Vender soja puede ser una buena decisión hoy y una mala mañana. Retener hacienda puede generar capitalización, pero también inmovilizar recursos. Comprar fertilizantes puede ser una oportunidad si mejora la relación insumo-producto, pero una apuesta riesgosa si cambian los mercados.

El agro argentino entra así en una etapa en la que gestionar el riesgo puede ser tan importante como aumentar la productividad.

La semana dejó una certeza: el campo tiene oportunidades, pero ninguna viene sola. Todas llegan acompañadas por una cuenta, un riesgo o una decisión que tomar.