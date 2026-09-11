Licitación del Tesoro: cuánto dinero consiguió y qué instrumentos eligieron los inversores

La Secretaría de Finanzas adjudicó este viernes instrumentos de deuda por un valor efectivo de $8,41 billones, luego de recibir ofertas por $14,17 billones, en una nueva licitación que combinó títulos en pesos y alternativas vinculadas al dólar.

En total, se recibieron 5.010 ofertas, de las cuales 4.588 correspondieron a instrumentos denominados en pesos y 422 a títulos dólar linked. La colocación permitió al Tesoro obtener fondos por $7,43 billones en instrumentos en pesos y otros $982.108 millones equivalentes en títulos vinculados al dólar.

La Letra a tasa fija fue el instrumento de mayor volumen

Dentro de la deuda en pesos, el instrumento que concentró la mayor adjudicación fue la Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos con vencimiento el 13 de noviembre de 2026 (S13N6), cuya reapertura recibió ofertas por $5,41 billones de valor nominal.

El Tesoro adjudicó $3,86 billones de valor nominal, equivalentes a $4,07 billones de valor efectivo, a un precio de corte de $1.053,92 por cada $1.000 de valor nominal y una TIREA de 27,88%.

El segundo instrumento en importancia dentro de los títulos en pesos fue el Bono del Tesoro a tasa TAMAR con vencimiento en febrero de 2027 (TMF27). Se adjudicaron $1,14 billones de valor nominal, por un valor efectivo de $1,39 billones, con una TIREA de 30,55%.

También se colocó el bono TAMAR con vencimiento en julio de 2027 (TML27), que obtuvo una adjudicación de $1,19 billones de valor nominal y $1,28 billones de valor efectivo, con una TIREA de 31,66%.

Menor peso para el instrumento CER

La licitación también incluyó una reapertura de la Letra del Tesoro ajustada por CER con vencimiento el 29 de enero de 2027 (X29E7).

El instrumento recibió ofertas por $2,25 billones de valor nominal, pero Finanzas adjudicó $688.547 millones, equivalentes a $688.925 millones de valor efectivo, con un precio de corte de $1.000,55 y una TIREA de 5,50%.

El resultado muestra una participación menor de la alternativa CER dentro del monto total adjudicado frente a los instrumentos a tasa fija y tasa variable.

El Tesoro incorporó una nueva letra dólar linked

Uno de los puntos destacados de la licitación fue la incorporación de una nueva Letra del Tesoro vinculada al dólar estadounidense cero cupón, con vencimiento el 30 de noviembre de 2026.

El nuevo instrumento recibió ofertas por USD 136 millones de valor nominal y se adjudicaron USD 63 millones, equivalentes a $93.697 millones de valor efectivo. El precio de corte fue de USD 985,20 por cada USD 1.000 de valor nominal, con una TIREA de 7,42%.

La oferta dólar linked se completó con tres instrumentos ya existentes: la letra con vencimiento en octubre de 2026, la correspondiente a marzo de 2027 y el bono con vencimiento en junio de 2027.

En conjunto, los cuatro títulos dólar linked recibieron ofertas por USD 933 millones de valor nominal y terminaron con una adjudicación de USD 665 millones.

Qué muestra la licitación

El dato central de la operación es la diferencia entre el monto ofrecido y el finalmente adjudicado: sobre $14,17 billones de valor efectivo ofertado, Finanzas tomó $8,41 billones, equivalente a cerca del 59% del total ofrecido.

En los instrumentos en pesos, las ofertas alcanzaron $12,78 billones y se adjudicaron $7,43 billones. En los títulos dólar linked, la demanda alcanzó un valor efectivo equivalente a $1,38 billones y se adjudicaron $982.108 millones.

Para el mercado, la composición de la colocación también resulta relevante: el Tesoro volvió a utilizar una combinación de tasa fija, instrumentos ajustados por CER, tasa variable TAMAR y cobertura vinculada al dólar, ampliando las alternativas para los inversores según sus expectativas sobre tasas, inflación y tipo de cambio.

La licitación se realizó con un tipo de cambio de referencia de $1.512,9956 por dólar, correspondiente al 10 de septiembre de 2026 según la Comunicación "A" 3.500 del Banco Central.

En términos de estrategia financiera, la operación deja como señal principal una demanda diversificada por instrumentos y plazos, mientras que la creación de una nueva letra dólar linked agrega una alternativa de cobertura cambiaria dentro del menú de deuda de corto plazo del Tesoro.