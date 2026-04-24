Los números oficiales muestran una tendencia clara: el maíz le gana a la soja

La Secretaría de Agricultura difundió su último informe mensual con nuevas proyecciones para la campaña 2025/26, en las que se destaca un fuerte crecimiento en el maíz y un ajuste a la baja en soja, reflejando cambios en las decisiones de siembra de los productores.

En el caso del maíz, el organismo proyectó una cosecha de 67,6 millones de toneladas, lo que representa un incremento del 30,8% respecto al ciclo anterior. Este salto se explica principalmente por una expansión del área sembrada, que ahora se estima en 11,2 millones de hectáreas, por encima de las 10,5 millones calculadas en el informe previo y un 21,7% superior a la campaña 2024/25.

Por otro lado, la soja mostró un recorte en las estimaciones. La Secretaría ajustó a la baja el área de siembra en aproximadamente 800.000 hectáreas frente al reporte anterior, ubicando la superficie total en 16,5 millones de hectáreas. Como consecuencia, la proyección de producción se estableció en 49 millones de toneladas.

Este reacomodamiento entre cultivos refleja una tendencia creciente hacia el maíz, impulsada por mejores expectativas de rendimiento y condiciones comerciales más favorables en comparación con la oleaginosa. A su vez, evidencia la dinámica del productor argentino, que ajusta su estrategia en función de variables económicas, climáticas y tecnológicas de cada campaña.