¿Y si se eliminan las retenciones?: el impacto para el campo, la Nación y las provincias

En el marco del Remate del Primer Lote de Soja de la campaña 2025/26, la Bolsa de Comercio de Rosario presentó un nuevo informe elaborado por su Dirección de Información y Estudios Económicos, en el que se analiza el impacto fiscal de un escenario de eliminación de los derechos de exportación en Argentina.

El estudio fue desarrollado a partir del modelo AGMEMOD Argentina, una herramienta de proyección económica utilizada a nivel internacional y adaptada por la institución a las particularidades del país, que permite simular distintos escenarios y proyectar la evolución de variables clave del agro en un horizonte de diez años.

El informe compara un escenario base —con las alícuotas vigentes— frente a otro en el que las retenciones se eliminan de manera gradual en dos años. Bajo el escenario actual, se proyecta que la producción total de granos alcance las 165 millones de toneladas hacia 2036, con exportaciones por 112 millones de toneladas y un valor cercano a los 44.000 millones de dólares. En cambio, en un escenario sin retenciones, la producción podría ascender a 183 millones de toneladas, las exportaciones a 126 millones y el valor exportado a unos 50.000 millones de dólares.

Este crecimiento estaría acompañado por una expansión del área sembrada, estimada en unas 2,2 millones de hectáreas adicionales, impulsada por mejores incentivos económicos para el productor.

En términos fiscales, el análisis muestra que, si bien el Estado nacional enfrentaría una caída inicial en la recaudación por la eliminación de los derechos de exportación, el incremento de la actividad económica permitiría compensar esa pérdida a través de otros tributos. Para la Nación, el aumento en la recaudación de otros tributos genera que a partir del cuarto año desde la eliminación el resultado neto sea positivo. Es decir, a partir del cuarto año desde la eliminación de DEX, la expansión en la superficie, la producción y la actividad económica general hace que la recaudación del Estado Nacional resulte superior en el escenario de eliminación de DEX que en el escenario base.

Incorporando la recaudación de las provincias al análisis, resulta que hacia el segundo año del escenario de eliminación, el resultado fiscal consolidado comenzaría a equilibrarse, y hacia 2036 el balance total entre Nación y provincias sería positivo.

En detalle, el informe estima que la recaudación adicional derivada del crecimiento económico superaría en aproximadamente 1.300 millones de dólares a la pérdida por retenciones hacia el final del período analizado, con un aporte cercano a 300 millones de dólares para Nación y alrededor de 1.000 millones para las provincias.

El trabajo también destaca el efecto multiplicador sobre la economía, a partir de mayores niveles de inversión, demanda de insumos, actividad comercial y movimiento portuario, lo que refuerza el rol del sector agroindustrial como motor de generación de valor y recursos fiscales.