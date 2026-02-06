El Banco Central ajustó al alza la inflación de enero y moderó expectativas de crecimiento

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que refleja un leve empeoramiento en las previsiones de inflación de corto plazo y una moderación en las proyecciones de crecimiento económico para 2026, aunque mantiene señales de equilibrio fiscal y externo.

El informe difundido este 5 de febrero resume los resultados del relevamiento realizado entre el 28 y el 30 de enero de 2026, que contó con la participación de 45 analistas, entre 33 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras del país.

Inflación: suben las expectativas para enero

Según el REM, los participantes estimaron una inflación mensual de 2,4% para enero, lo que implica un aumento de 0,4 puntos porcentuales respecto del relevamiento anterior. El grupo de analistas con mejor desempeño histórico en sus pronósticos (Top 10) también ubicó la inflación de enero en 2,4%, con un ajuste al alza de 0,3 puntos porcentuales.

En cuanto al IPC Núcleo, el conjunto de participantes proyectó igualmente una variación de 2,4% mensual para enero, mientras que el Top 10 repitió esa estimación, confirmando una aceleración en los precios subyacentes.

Actividad económica: crecimiento más moderado

Las expectativas sobre la actividad muestran una desaceleración en el cierre de 2025. Los analistas estimaron que el PIB ajustado por estacionalidad habría crecido apenas 0,1% en el cuarto trimestre de 2025, una corrección de -0,3 puntos frente al REM previo.

Para 2026, el consenso mantiene un sendero de recuperación gradual:

* 0,9% de crecimiento en el primer trimestre,

* 1% en el segundo trimestre.

En el promedio del año, el REM proyecta que el PIB real será 3,2% superior al de 2025, aunque esta cifra representa un recorte de 0,3 puntos respecto del relevamiento anterior. El Top 10 es más cauteloso y estima un crecimiento anual de 2,7%.

Empleo: estabilidad con leve mejora

La tasa de desocupación abierta para el cuarto trimestre de 2025 fue estimada en 6,7% de la Población Económicamente Activa, una décima menos que en el REM previo. Para el cuarto trimestre de 2026, el conjunto de analistas espera una tasa de 6,6%, mientras que el Top 10 proyecta 6,7% para ambos períodos.

Tasas, dólar y sector externo

En materia financiera, el REM prevé una TAMAR de bancos privados de 31,8% TNA para febrero, lo que implica un fuerte aumento de 4,3 puntos porcentuales frente a la encuesta anterior. Para diciembre de 2026, la tasa proyectada baja a 22,4% TNA.

Respecto del tipo de cambio, la mediana de las proyecciones ubicó al dólar en $1.475 para febrero de 2026, mientras que para diciembre de 2026 se espera un valor de $1.750, equivalente a una suba interanual del 20,9%.

En comercio exterior, el REM anticipa para 2026 exportaciones por USD 91.885 millones e importaciones por USD 80.710 millones, con un superávit comercial estimado de USD 11.175 millones.

Resultado fiscal: superávit consolidado

Finalmente, los participantes del REM proyectaron para 2026 un superávit fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero de $16,0 billones, mientras que el Top 10 estimó un resultado positivo de $15,5 billones. Ningún analista espera un superávit inferior a $9,0 billones, lo que refuerza las expectativas de orden fiscal para el año en curso.