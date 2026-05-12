El dólar volvió a bajar y el techo de la banda cambiaria se aleja: impacto en el mercado

El dólar oficial mayorista volvió a retroceder este martes y profundizó la distancia respecto del techo de la banda cambiaria definida por el Banco Central. La cotización se ubicó en torno a los $1.385-$1.391, mientras que el límite superior del esquema de flotación ya supera los $1.720, lo que llevó la brecha cerca del 25%, el mayor nivel registrado en el último año.

La baja del tipo de cambio oficial se produce en un contexto de fuerte oferta de divisas, vinculada principalmente al ingreso de dólares de la cosecha gruesa y a una demanda moderada en el mercado cambiario. Según operadores financieros, el flujo exportador continúa sosteniendo la estabilidad del dólar, incluso en un escenario donde las tasas reales negativas generan interrogantes sobre la sostenibilidad del esquema actual.

El régimen de bandas cambiarias implementado por el Banco Central establece un rango de flotación para el dólar oficial. Dentro de ese esquema, el BCRA solo interviene si la cotización perfora el piso o supera el techo definido. Actualmente, el dólar se mantiene muy lejos de ese límite superior, reflejando una apreciación relativa del peso frente a la divisa estadounidense.

En paralelo, el Banco Central continúa acumulando reservas internacionales, aunque el mercado sigue atento al ritmo de compras de divisas y a la evolución de la inflación. Analistas consideran que la estabilidad cambiaria depende de que continúe el ingreso de dólares del agro y de que el proceso de desaceleración inflacionaria mantenga cierta consistencia en los próximos meses.

Mientras tanto, los contratos de dólar futuro operaron con mayoría de bajas y el mercado financiero monitorea de cerca las próximas decisiones de política monetaria y el comportamiento de las tasas de interés.