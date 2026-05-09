La semana del agro: fierros contentos, DEX en la mesa, buena cosecha y el clima que acecha

El sector agropecuario argentino cerró una semana marcada por señales de recuperación en algunos segmentos estratégicos, debates fiscales renovados y nuevas oportunidades para las exportaciones. Mientras la maquinaria agrícola mostró un fuerte rebote en ventas durante abril, las entidades del agro volvieron a poner en agenda la discusión por las retenciones, en un contexto donde los costos productivos crecen y el clima empieza a generar incertidumbre de cara a la campaña gruesa.

La maquinaria volvió a sonreir

Uno de los datos más destacados de la semana fue la recuperación de la maquinaria agrícola, un indicador que suele anticipar el nivel de inversión y confianza del productor. Tras varios meses de retracción, abril mostró una mejora significativa en patentamientos y operaciones comerciales, impulsada por una mayor actividad en el interior productivo y una recuperación parcial del crédito. El repunte fue interpretado por fabricantes y concesionarios como una señal de reactivación del negocio agroindustrial.

¿Sin DEX en 2029?

En paralelo, volvió con fuerza el debate sobre los derechos de exportación. Desde Santa Fe surgió una propuesta para avanzar hacia una eliminación gradual de las retenciones hasta 2029, buscando dar previsibilidad al productor y mejorar la competitividad exportadora. El planteo coincide con distintos reclamos del sector agropecuario y con informes recientes que advierten que los costos del trigo ya subieron cerca de un 20% por el aumento internacional de fertilizantes y energía.

Santa Fe y un panorama agrícola auspicioso

La discusión tributaria aparece además en un momento de buenas perspectivas productivas para algunas regiones. En Santa Fe, las estimaciones oficiales y privadas anticipan una campaña con mayor volumen de producción y crecimiento en las exportaciones agroindustriales, especialmente en soja y maíz. El impacto positivo se trasladaría a puertos, transporte y actividad industrial vinculada al complejo cerealero.

La miel hace historia

Otra noticia relevante de la semana fue el primer envío argentino de miel hacia la Unión Europea sin pago de aranceles, un hecho considerado histórico para las economías regionales. El embarque representa un avance concreto en la apertura comercial y podría consolidar nuevas oportunidades para el sector apícola argentino en mercados de alto valor agregado. El acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea sigue siendo observado con atención por toda la cadena agroexportadora.

El clima, el gran interrogante

Sin embargo, no todas las señales fueron positivas. Especialistas y analistas climáticos comenzaron a advertir sobre posibles riesgos para la campaña gruesa 2026/27. La evolución de las lluvias y las temperaturas en los próximos meses será determinante para definir rindes y decisiones de siembra, especialmente en regiones núcleo donde el margen económico ya se encuentra ajustado por el incremento de costos.

En síntesis, el agro argentino atraviesa una etapa de transición donde conviven expectativas de recuperación, oportunidades comerciales y desafíos estructurales. La mejora en maquinaria y exportaciones muestra que el sector mantiene capacidad de reacción, pero la presión impositiva, el contexto internacional y la incertidumbre climática seguirán condicionando las decisiones productivas en los próximos meses.