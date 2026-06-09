El Gobierno elimina normas que regulaban el consumo y la industria: los detalles

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su política de desregulación económica con la derogación de un conjunto de resoluciones vinculadas al consumo, la actividad comercial y la industria. La decisión forma parte de la estrategia oficial de simplificación normativa y apunta a eliminar disposiciones que, según el Ejecutivo, habían quedado obsoletas o generaban cargas administrativas innecesarias.

Las normas derogadas estaban relacionadas con mecanismos de control de precios, requerimientos de información para empresas y regulaciones asociadas a programas que ya no se encuentran vigentes. La medida busca reducir la intervención estatal en el funcionamiento de los mercados y facilitar la operatoria de productores, industrias y comercios.

Desde el Gobierno sostienen que muchas de estas resoluciones representaban una burocracia excesiva, con exigencias documentales que ya no cumplían una función específica y que implicaban mayores costos para el sector privado. La eliminación de estos requisitos forma parte del proceso de revisión normativa que viene llevando adelante la Secretaría de Industria y Comercio.

Qué cambia

Entre las principales modificaciones se destacan:

* Se eliminan obligaciones de presentación de información consideradas innecesarias.

* Dejan de estar vigentes regulaciones vinculadas con programas de control de precios ya discontinuados.

* Se simplifican procedimientos administrativos para empresas y comercios.

* Se busca reducir costos regulatorios y agilizar las relaciones entre el Estado y el sector privado.

Impacto para la actividad económica

Para el sector industrial y comercial, la medida representa una disminución de la carga administrativa y una mayor flexibilidad en la operatoria diaria. El Gobierno considera que un marco regulatorio más simple favorecerá la competencia, mejorará la transparencia de las relaciones comerciales y contribuirá a la inversión.

En el caso de las cadenas productivas, la desregulación también apunta a reducir tiempos y costos asociados al cumplimiento de trámites, permitiendo que las empresas concentren recursos en la producción y el desarrollo de nuevos negocios.

Un proceso que continúa

La derogación de estas resoluciones se enmarca en una política más amplia de revisión del marco normativo nacional impulsada por la administración de Javier Milei. Desde el inicio de la gestión, el Ejecutivo viene avanzando en la eliminación de regulaciones consideradas incompatibles con un modelo de mayor libertad económica y menor intervención estatal.

La expectativa oficial es que la simplificación normativa contribuya a mejorar el clima de negocios, aumentar la competitividad y facilitar el desarrollo de las actividades productivas en distintos sectores de la economía argentina.