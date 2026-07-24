Fintech, crédito digital y talento argentino: la ruta de los USD 100 millones de Cashea

Los home banking de la banca tradicional vienen sumando funciones para no perder terreno frente a un actor que ni siquiera es un banco: Cashea, una fintech nacida entre Caracas y Buenos Aires, acaba de levantar USD 100 millones de fondos internacionales para expandir un modelo de crédito digital que no depende de ninguna entidad bancaria.

Qué es Cashea y por qué levantó Wall Street

Cashea nació en 2022 para reconstruir el acceso al crédito en Venezuela, donde la hiperinflación borró del mapa a más de 10 millones de tarjetas de crédito y el 99% del consumo financiado. El modelo es simple: los propios comercios financian la compra del usuario contra su inventario, y Cashea actúa como una capa de garantía y gestión de riesgo.

El esquema, inspirado en las plataformas de tipo “comprá ahora, pagá después”, ya suma más de 10 millones de cuentas y 40.000 comercios afiliados en Venezuela. La compañía cerró una Serie A de USD 40 millones liderada por Spice Expeditions y una Serie B de USD 60 millones encabezada por FinSight Ventures, con fondos universitarios de Estados Unidos y capitales latinoamericanos.

El otro dato: Buenos Aires como centro de desarrollo

Lo que conecta esta historia con la agenda de negocios de la región es dónde se construyó el producto. Cashea montó su hub tecnológico en Buenos Aires, con más de 125 empleados argentinos sobre un total de mil personas en la compañía, y forma parte del ecosistema de Endeavor desde 2024.

“Mucho del talento que necesitábamos no lo pudimos encontrar en Venezuela por la diáspora. Buscamos a los mejores, estén donde estén”, Pedro Vallenilla, CEO y cofundador de la compañía.

“Mucho del talento que necesitábamos no lo pudimos encontrar en Venezuela por la diáspora. Buscamos a los mejores, estén donde estén”, explicó Pedro Vallenilla, CEO y cofundador de la compañía. Es el mismo patrón de reclutamiento remoto que ya usan fintechs y estudios de software con base en Rosario.

Financiamiento de startups, otro frente que se mueve

La ronda de Cashea llega en un momento en que Argentina discute cómo facilitar el financiamiento de startups locales sin obligarlas a constituirse en Delaware para levantar capital, un debate que atraviesa directamente a los emprendimientos tecnológicos que se arman en Rosario y buscan escalar a otros países de la región.

Qué pasa con la banca tradicional mientras tanto

El Gobierno nacional avanzó este año en bajar cargas impositivas a billeteras y fintechs, un movimiento que acelera la competencia contra el home banking de los bancos de siempre. Banco Macro, por su parte, ya había lanzado herramientas de cobranzas en tiempo real y financiamiento digital para pymes, en un intento de no quedar atrás de los jugadores digitales puros.

El contexto de tasas también empuja en esa dirección. Con el riesgo país buscando estabilizarse por debajo de los 400 puntos, bancos y fintechs compiten por posicionarse antes de que el crédito en pesos se abarate de forma sostenida, algo clave para pymes y comercios de Rosario que hoy financian capital de trabajo a tasas altas.

Qué significa esto para una pyme de Rosario o Santa Fe

El caso Cashea no vende nada en la región todavía, pero sí deja una lección operativa: el crédito al consumo puede reconstruirse por fuera del sistema bancario cuando el sistema bancario no llega. Para un comerciante de Rosario que no consigue línea de descubierto o una pyme que no califica para un préstamo tradicional, ese modelo empieza a sonar cada vez menos exótico.

También deja un dato de talento: la compañía eligió Buenos Aires como centro de producto y tecnología, no como oficina comercial. Es el mismo argumento que usan las empresas de software radicadas en Rosario para retener programadores: pagar en dólares o cuasi dólares compensa la falta de crédito barato en pesos.

¿Qué es Cashea y a qué se dedica?

Es una fintech de origen venezolano, con desarrollo de producto en Buenos Aires, que permite a los usuarios comprar en comercios físicos y online pagando en cuotas sin interés, mientras el propio comercio financia la operación contra su inventario.

¿Cuánto capital levantó y quién invirtió?

Levantó USD 100 millones en 2026: una Serie A de USD 40 millones liderada por Spice Expeditions y una Serie B de USD 60 millones encabezada por FinSight Ventures, con participación de fondos universitarios estadounidenses y capitales latinoamericanos, incluido Endeavor como inversor institucional.

¿Por qué le importa esto a una pyme de Rosario?

Porque ilustra dos tendencias que también pisan fuerte en la región: la competencia del crédito digital contra la banca tradicional y el reclutamiento remoto de talento tecnológico argentino por parte de empresas que operan en otros países de América Latina.