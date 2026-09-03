El nuevo golpe de Nvidia: compró una de las plataformas más importantes de IA

Resumen Ejecutivo Nvidia acordó la adquisición de Hugging Face por USD 12.930 millones para evolucionar de proveedor de hardware a una plataforma integral de inteligencia artificial.

acordó la adquisición de por para evolucionar de proveedor de hardware a una plataforma integral de inteligencia artificial. La plataforma suma un ecosistema estratégico de más de 18 millones de desarrolladores , 3 millones de modelos y 200.000 empresas usuarias.

, y usuarias. La transacción, proyectada para el primer semestre de 2027 , busca mitigar la futura desaceleración en la demanda exclusiva de semiconductores.

, busca mitigar la futura desaceleración en la demanda exclusiva de semiconductores. La compañía alcanzó un valor de mercado récord de USD 5,45 billones y prevé un flujo de caja libre de USD 200.000 millones.

Nvidia quiere jugar en toda la cancha de la inteligencia artificial. La compañía de mayor capitalización bursátil de Wall Street confirmó la compra de Hugging Face por USD 12.930 millones, en una operación que podría cerrarse durante el primer semestre de 2027 si obtiene las aprobaciones regulatorias correspondientes.

El movimiento representa mucho más que una adquisición millonaria. La empresa liderada por Jensen Huang busca avanzar desde su histórico negocio de procesadores y convertirse en una plataforma integral de inteligencia artificial, con presencia en distintas etapas del desarrollo y utilización de esta tecnología.

El gigante de los chips ahora quiere controlar el ecosistema de IA

Hugging Face ocupa un lugar estratégico dentro del mundo de la inteligencia artificial. Se trata de una plataforma y comunidad de código abierto utilizada por desarrolladores, investigadores y empresas para compartir y trabajar con modelos de IA.

Según los datos difundidos por Nvidia, más de 18 millones de desarrolladores, investigadores y creadores utilizan Hugging Face, donde se comparten más de 3 millones de modelos. Además, más de 200.000 compañías recurren a la plataforma para encontrar e implementar herramientas de inteligencia artificial.

La escala de esa comunidad explica por qué Nvidia está dispuesta a desembolsar casi USD 13.000 millones.

Una apuesta que va mucho más allá de los chips

Durante años, Nvidia se convirtió en uno de los grandes ganadores del boom de la inteligencia artificial gracias a sus chips especializados, indispensables para entrenar y ejecutar modelos avanzados.

Pero la compañía ahora apunta a algo más ambicioso: formar parte de todas las capas posibles del negocio de IA.

La adquisición de Hugging Face le permite sumar una comunidad global de desarrolladores y una enorme biblioteca de modelos a su ecosistema. De esta manera, Nvidia busca fortalecer el vínculo entre su hardware, su software y las aplicaciones que se desarrollan sobre esa infraestructura.

La estrategia también apunta a que más empresas adopten las tecnologías de Nvidia a medida que crece el uso de inteligencia artificial.

Jensen Huang defendió el valor de los modelos abiertos

El CEO de Nvidia respaldó públicamente la operación y destacó el papel que pueden tener los modelos de código abierto en el desarrollo de la inteligencia artificial.

La compañía aseguró que Hugging Face continuará funcionando como una plataforma abierta y que mantendrá su respaldo a modelos de IA de código abierto y de pesos abiertos. Nvidia también remarcó que ya es uno de los principales contribuyentes dentro de esa comunidad.

La apuesta tiene una lógica estratégica: cuanto mayor sea la cantidad de desarrolladores y empresas que construyan herramientas de IA, mayor puede ser también la demanda de infraestructura para entrenar y ejecutar esos modelos.

Wall Street recibió la noticia con entusiasmo

El anuncio tuvo un impacto inmediato sobre las acciones de Nvidia. Los títulos llegaron a subir cerca de 2% durante la rueda de Wall Street, acumulando una ganancia cercana al 20% en lo que va de 2026.

La capitalización bursátil de la compañía alcanzó además un récord de aproximadamente USD 5,45 billones, una dimensión que le permite afrontar adquisiciones de enorme magnitud sin poner en riesgo su capacidad financiera.

La operación también llega en un momento en el que Nvidia cuenta con una extraordinaria generación de efectivo. Analistas citados por Yahoo Finance estiman que su flujo de caja libre podría acercarse a los USD 200.000 millones durante el año fiscal 2027.

La pregunta que empieza a hacerse Wall Street

El desafío para Nvidia es que el crecimiento del negocio de chips para inteligencia artificial no mantendrá necesariamente para siempre el ritmo explosivo de los últimos años.

Por eso, la compra de Hugging Face puede interpretarse como una apuesta anticipada: si Nvidia logra convertirse en una plataforma integral de IA, podría reducir su dependencia del crecimiento de la venta de semiconductores.

La analista e inversora Barbara Doran consideró que la adquisición representa un movimiento estratégico para transformar a Nvidia en algo mucho más grande que un fabricante de chips.

Otro analista, Angelo Zino, puso el acento en el desarrollo del ecosistema propio de inteligencia artificial y en la posibilidad de ampliar capacidades vinculadas a nuevas áreas, incluida la denominada IA física.

Nvidia quiere estar detrás de cada etapa de la revolución de la IA

La adquisición de Hugging Face encaja así dentro de una estrategia más amplia: pasar de vender la infraestructura que hace posible la inteligencia artificial a convertirse en uno de los actores que organizan y conectan todo el ecosistema.

Chips, software, modelos, desarrolladores, empresas y servicios forman parte de una misma carrera.

Y Nvidia acaba de poner casi USD 13.000 millones para asegurarse un lugar todavía más importante en el centro de esa carrera.