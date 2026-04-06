Firma santafesina "100% fierrera" desembarcó en el mercado de capitales: los detalles

Apache S.A., una de las empresas industriales líderes de la matriz productiva argentina, anunció oficialmente su exitoso ingreso al mercado de capitales mediante la emisión de su primera Obligación Negociable (ON). Esta operación financiera estratégica marca un hito fundamental en los 69 años de historia corporativa de la compañía, permitiéndole acceder a nuevas vías de financiamiento estructurado para sostener su agresivo ritmo de crecimiento en el mercado doméstico y consolidar su posicionamiento como líder exportador en su segmento.

La incursión en la plaza bursátil se concretó a través de la emisión de una ON Pyme avalada en formato Hard Dollar, un instrumento que atrae fuertemente a inversores institucionales y privados por su cobertura y previsibilidad. El debut fue calificado por los organizadores como un éxito rotundo, registrando una excelente compresión de tasas y una inmejorable aceptación respecto a la calidad crediticia y los fundamentos económicos de Apache.

"La emisión de la Obligación Negociable fue un paso sumamente importante. Veníamos trabajando hace mucho tiempo en la empresa preparando este desembarco en el mercado de capitales. Para nosotros fue estratégico encontrar el momento oportuno, ya que nos encontramos en un período de franco crecimiento sostenido. Venimos de un 2025 con un salto productivo de casi el 30% respecto del 2024, operando como una empresa sumamente ordenada y, fundamentalmente, sin ningún tipo de endeudamiento", destacó el gerente comercial, Fernando Porcel.

En términos de estructuración, la colocación de la ON Clase 1 se cerró por un monto total de USD 3,9 millones a un plazo de 2 años. Las condiciones de emisión establecen pagos trimestrales de intereses y una amortización del capital a partir del primer año, logrando un corte de tasa de emisión sumamente atractivo del 6,75% TNA. El profundo apetito del mercado por instrumentos de la economía real quedó de manifiesto en el libro de órdenes (orderbook), el cual llegó a recibir ofertas por encima de los USD 6 millones, demostrando una notable sobresuscripción.

La garantía del instrumento está respaldada por un sindicato compuesto por cinco entidades bancarias de peso: Banco Mariva, CMF, BST, Bind/Industrial y Banco Comafi. Por su parte, el Agente de Bolsa Diego Ruggeri actuó como organizador principal y asesor financiero exclusivo de la operación, estructurando la transacción en conjunto con los bancos avalistas, quienes también fungieron como agentes colocadores.

Esta exitosa primera salida a mercado de Apache es la primera ON pyme avalada por bancos Hard Dolar a 2 año de plazo. Destinará los fondos a potenciar el mercado internacional y nacional de la compañía. Apache presenta excelentes indicadores económicos y financieros de la empresa y esto le dio una gran recepción en el mercado inversor. De hecho, Apache proyecta ventas con niveles de crecimiento del 20% interanual en dólares.