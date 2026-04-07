Acá están, estos son: el listado completo de autos más baratos de Argentinas

El mercado automotor argentino atraviesa un período de relativa estabilidad en precios durante abril de 2026, en un contexto donde las automotrices buscan reactivar las ventas mediante financiamiento y ajustes comerciales. En este escenario, el vehículo más barato del país parte desde poco más de $26 millones, según el último relevamiento del sector.

El modelo más accesible continúa siendo el Renault Kwid, que mantiene su liderazgo como el 0 km más económico del mercado local. Le siguen alternativas urbanas y compactas, junto con la creciente presencia de marcas chinas y hasta un vehículo eléctrico dentro del ranking.

Según trascendió, el listado de los diez autos más baratos de Argentina en abril queda conformado de la siguiente manera:

Renault Kwid (naftero): $26.360.000

JMEV Easy 3 (eléctrico): u$s18.900

Fiat Mobi: $27.350.000

Hyundai HB20: $27.600.000

JAC S2: u$s19.900

Fiat Argo: $29.930.000

Fiat Cronos: $31.120.000

Citroën C3: $31.360.000

Peugeot 208: $31.460.000

Chevrolet Onix: $31.505.900

El ranking muestra una fuerte predominancia de autos compactos y urbanos, pensados principalmente para movilidad diaria y consumo eficiente. También evidencia la consolidación de nuevas marcas importadas, especialmente provenientes de China, que comienzan a competir en precio dentro del segmento de entrada.

Precios estables y estrategias para recuperar ventas

El informe señala que los valores de lista se mantienen similares a los meses anteriores, una señal de desaceleración en los aumentos tras un período prolongado de ajustes.

Las automotrices están acompañando esta estabilidad con promociones y planes de financiación, incluyendo cuotas sin interés en algunos casos, con el objetivo de estimular decisiones de compra en un mercado todavía cauteloso.

En paralelo, el sector muestra señales moderadas de recuperación. Durante marzo se patentaron 48.972 vehículos 0 km, lo que representó un crecimiento interanual del 1,2% y una suba del 16,5% respecto a febrero. Sin embargo, el acumulado anual aún se ubica 3,1% por debajo del mismo período de 2025, reflejando una recuperación gradual y todavía frágil.

Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el desafío actual pasa por mejorar el acceso al crédito y avanzar en reformas impositivas que permitan consolidar el repunte del mercado.

Cambios estructurales del mercado

Otro dato relevante es la diversidad de origen de los vehículos más económicos. Mientras varios modelos llegan desde Brasil, el Peugeot 208 aparece como el único fabricado en Argentina dentro del top diez.

Además, la inclusión del JMEV Easy 3 confirma el crecimiento progresivo de la movilidad eléctrica en el país, impulsada por nuevos jugadores y estrategias comerciales más competitivas.

Así, el mercado automotor argentino comienza 2026 con una oferta más amplia, precios relativamente contenidos y señales incipientes de recuperación, aunque aún dependiente del financiamiento y del poder adquisitivo de los consumidores.