Claves del día: Sancor invierte en dos biotech, Apache capta fondos, Loma Negra cambia y suben insumos agrícolas

La agenda económica del día vuelve combinar innovación, financiamiento y decisiones políticas clave, en un contexto global que suma presión sobre mercados y costos productivos.

Uno de los focos principales está en el ecosistema tecnológico impulsado por Sancor Seguros, a través de su vehículo de inversión CITES. El fideicomiso CITES II —vinculado al grupo— avanzó con nuevas inversiones en startups biotecnológicas, consolidando su estrategia de apostar a ciencia aplicada.

En este marco, desembolsó US$150.000 en Baxxis Medtech, firma fundada por el exjugador de Newell’s Fernando Bacci, que desarrolla prótesis inteligentes para ligamentos cruzados con sensores que permiten monitoreo en tiempo real y mejorar la rehabilitación.

Además, invirtió US$50.000 en Single Strand Biotech, empresa enfocada en tecnologías de ADN y medicina de precisión, con potencial en diagnósticos avanzados y terapias personalizadas.

En paralelo, otra novedad relevante para la región es el movimiento del fabricante de maquinaria agrícola Apache, que debutó en el mercado de capitales local. La compañía logró colocar cerca de US$4 millones, con una tasa en torno al 9% anual en dólares. Los fondos estarán destinados a capital de trabajo y al fortalecimiento de sus operaciones en el país.

Muy distinto es el presente de la láctea Verónica, que inició abril sin pagar salarios a más de 700 empleados, profundizando una crisis marcada por deudas acumuladas, denuncias de vaciamiento y caída de la actividad.

En el plano político, este martes el gobernador Maximiliano Pullaro firmará un acuerdo con ANSES para asegurar transferencias mensuales por unos $10.000 millones desde mayo hasta abril de 2027, destinadas a cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones provincial.

El entendimiento forma parte de una estrategia nacional de armonización previsional con las provincias, en un contexto de fuerte presión sobre las cuentas públicas y negociaciones para sostener el equilibrio fiscal.

En el frente corporativo, el dato sobresaliente fue la confirmación del cambio de control en Loma Negra. El empresario Marcelo Mindlin, junto a fondos internacionales, tomó el control de la principal cementera del país, con un plan de inversión de unos US$110 millones, apostando a una eventual reactivación de la construcción.

En los mercados internacionales, la tensión geopolítica escala y empieza a impactar directamente en los costos productivos. El conflicto en Medio Oriente mantiene el petróleo en niveles elevados —entre US$110 y US$120— y afecta el flujo de insumos clave como fertilizantes y urea, que atraviesan rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz.

Este encarecimiento ya comienza a trasladarse al agro: el maíz y el trigo muestran subas impulsadas por mayores costos y demanda energética (etanol), mientras la soja pierde terreno por requerir menos fertilizantes. Se configura así un nuevo mapa productivo condicionado por la guerra.

Las declaraciones del presidente Donald Trump sumaron volatilidad al escenario, elevando la incertidumbre global.

A nivel local, el mercado cambiario mostró relativa calma, con bajas en los dólares financieros, aunque el Banco Central sigue con dificultades para acumular reservas. El riesgo país se mantiene en torno a los 611 puntos básicos, reflejando dudas sobre la sostenibilidad de la deuda.

En la Bolsa, Loma Negra se destacó entre las acciones líderes, mientras que las ADR argentinas en Nueva York mostraron comportamiento mixto.

Así, entre innovación tecnológica en Santa Fe, reconfiguración empresarial y un shock global de costos impulsado por la energía y la geopolítica, la economía entra en una fase de alta sensibilidad donde cada variable empieza a impactar en cadena.