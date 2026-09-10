Claves del día: lluvia de dólares para YPF y Mercado Libre, mientras crece la mora empresaria

La economía argentina sigue exponiendo la doble vara. Por un lado, YPF y Mercado Libre consiguieron colocar entre ambas US$2.200 millones de deuda en los mercados internacionales. Por el otro, la mora de las empresas argentinas se quintuplicó en menos de dos años y golpea con mucha más fuerza a las compañías pequeñas.

Y mientras el mercado espera conocer hoy si la inflación de agosto finalmente perforó el 2%, el tablero empresario también se mueve por otros frentes: seis millones de usuarios de telefonía celular cambiarán de compañía por la compra de Telefónica, el Banco Central reveló dónde está parte de su oro, Banco Galicia notificó una demanda colectiva, Gulf acelera su desembarco en el agro y Japón vuelve a abrirle la puerta al pollo y los huevos argentinos.

Un jueves con varias señales para mirar detrás de los titulares.

YPF vuelve a jugar fuerte en Wall Street

La primera señal viene del mercado financiero. YPF colocó US$1.200 millones de deuda internacional a nueve años, con vencimiento en 2035. Es la mayor emisión realizada por una empresa argentina en los últimos 11 años.

El bono salió con una tasa nominal de 7,55% y un rendimiento de 7,85%, equivalente a un spread de unos 300 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro norteamericano.

Pero hay otro dato que muestra el apetito inversor: las órdenes alcanzaron US$2.200 millones, prácticamente el doble del monto finalmente colocado.

El dinero tendrá dos destinos centrales: refinanciar vencimientos previstos entre 2027 y 2029 y financiar inversiones contempladas dentro del Plan 4x4 de la petrolera.

Más allá del monto, la colocación deja una referencia importante para el mercado corporativo argentino: YPF consiguió alargar vencimientos y bajar el costo relativo de su financiamiento internacional.

Mercado Libre también salió a buscar US$1.000 millones

Casi simultáneamente, Mercado Libre regresó al mercado internacional de deuda. El gigante de comercio electrónico y fintech colocó US$1.000 millones en bonos en dólares con vencimiento en 2036, en la tercera emisión internacional de su historia.

La operación se realizó con un diferencial de aproximadamente 130 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Los nuevos títulos cuentan, además, con calificación de grado de inversión de Fitch, S&P y Moody's.

La compañía utilizará los fondos para propósitos corporativos generales, mientras continúa acelerando inversiones en logística y en Mercado Pago. El contexto ayuda a explicar la recepción del mercado: Mercado Libre opera en 18 países y sus ingresos crecieron 50% interanual en el segundo trimestre, hasta US$10.200 millones.

Pero abajo aparece otra película: la mora empresaria se quintuplicó

La contracara está en las empresas que dependen del crédito doméstico. Según un informe de Equilibra, los préstamos empresariales en situación irregular pasaron de representar apenas 0,7% del total en noviembre de 2024 a 3,7% en julio de 2026.

En menos de dos años, la mora se multiplicó por más de cinco. Todavía está lejos del 8,1% registrado a comienzos de 2020, pero la velocidad del deterioro enciende una señal de advertencia.

Y hay una brecha particularmente significativa: las compañías más chicas son las que presentan mayores problemas. Entre las empresas con créditos superiores a $3.800 millones, la irregularidad baja a apenas 1,8%. Ese 1% de grandes deudores concentra, sin embargo, casi 74% de todo el crédito empresario.

Por sectores, construcción presenta una mora de 7,7% y comercio de 6,5%, mientras industria se ubica alrededor del promedio, con 3,7%.

El fenómeno ya llegó al Congreso: Diputados avanzó con el emplazamiento de comisiones para debatir un proyecto de alivio para deudores morosos.

Así aparece una de las paradojas del momento económico: crece el crédito empresario, los grandes nombres vuelven al mercado internacional, pero una parte importante del tejido productivo empieza a tener problemas para pagar.

Banco Galicia enfrenta una demanda colectiva heredada de HSBC

Banco Galicia informó a la Comisión Nacional de Valores que fue notificado de una demanda colectiva vinculada con la operatoria del antiguo HSBC Bank Argentina, entidad de la cual Galicia es continuadora.

La acción fue iniciada por la Asociación Civil por los Consumidores y Medio Ambiente (ACYMA) y tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N°17, Secretaría N°34, de la Ciudad de Buenos Aires.

¿El motivo? La asociación reclama por el supuesto cobro indebido por parte de HSBC del cargo de “reposición” de tarjetas de débito o crédito, o cualquier gasto con una denominación similar, aplicado cuando el cliente pedía el reemplazo de una tarjeta después de denunciarla como hurtada o robada.

El dato tiene una particularidad: la contingencia llega ahora a Galicia como consecuencia de la integración de HSBC. El propio hecho relevante identifica al Banco Galicia como continuador de HSBC Bank Argentina, posteriormente Banco GGAL.

Por el momento, Galicia señaló que está analizando el contenido y las implicancias de la demanda. Y dejó una primera estimación para el mercado: por encontrarse el expediente en una etapa inicial, considera que, aun si tuviera una resolución desfavorable, no tendría un impacto significativo sobre su patrimonio ni sobre su actividad.

Así, una práctica comercial atribuida al antiguo HSBC aparece ahora entre las contingencias judiciales que Galicia debe administrar después de la adquisición.

Seis millones de celulares cambiarán de manos

También se termina de acomodar una de las operaciones empresarias más grandes de los últimos años. La Autoridad Nacional de la Competencia aprobó a Metrotel como comprador de los clientes que Telecom deberá desprenderse para completar la adquisición de Telefónica.

No son pocos: alrededor de seis millones de usuarios de telefonía móvil y unos 200.000 clientes de internet fija. Metrotel, históricamente concentrada en clientes corporativos y servicios mayoristas de fibra óptica, entrará así por primera vez de lleno al mercado residencial.

De los seis millones de clientes móviles, cuatro millones corresponden al AMBA y otros dos millones al resto del país.

La operación todavía requiere un paso decisivo: Telecom y Metrotel deben negociar el precio de la transferencia y presentar posteriormente el acuerdo definitivo ante la autoridad de competencia.

Los clientes transferidos, de todos modos, conservarán la posibilidad de cambiar de compañía mediante el sistema de portabilidad.

La consecuencia empresaria es importante: la compra de Telefónica por Telecom termina creando, paradójicamente, un nuevo jugador de escala en telecomunicaciones residenciales.

¿Dónde está el oro del Banco Central? En Suiza

Otro interrogante que llevaba tiempo dando vueltas tuvo finalmente una respuesta oficial. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, confirmó ante el Senado que parte del oro de las reservas enviado al exterior en 2024 permanece depositado en el Banco de Pagos Internacionales —BIS— en Suiza.

La discusión se produjo durante el debate de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Bausili explicó que el traslado se realizó aprovechando una oportunidad de mercado que permitía transformar lingotes antiguos en oro de mayor calidad certificada a costos menores.

También defendió la confidencialidad con la que se manejó inicialmente la operación: según explicó, divulgar en tiempo real determinadas posiciones del Central puede permitir que otros operadores negocien contra la entidad y encarezcan sus transacciones.

El funcionario aseguró además que los movimientos fueron auditados y que la documentación se encuentra disponible para los organismos de control.

Japón vuelve a comprar pollo y huevos argentinos

La otra buena noticia para el agro llega desde Asia. Japón levantó la suspensión que pesaba sobre la importación de productos avícolas argentinos después de evaluar la información sanitaria presentada por Senasa.

La reapertura comprende carne aviar y productos provenientes de aves faenadas desde el 8 de septiembre, además de ovoproductos correspondientes a huevos producidos desde esa fecha.

Argentina había recuperado en abril su condición de país libre de gripe aviar, habilitando la renegociación con los mercados que habían impuesto restricciones sanitarias.

Japón no es un mercado menor: durante 2025 importó desde distintos países alrededor de US$1.400 millones en carne aviar y US$117 millones en huevos.

Además, históricamente representa uno de los destinos relevantes para las exportaciones argentinas de huevos y ovoproductos.

La reapertura, por lo tanto, devuelve a la cadena avícola nacional el acceso a uno de los mercados de mayor valor del mundo.

Hoy habla la inflación

Y finalmente aparece el número que puede ordenar buena parte de la agenda económica del día. El Indec difundirá este jueves el IPC correspondiente a agosto. La inflación de julio había sido 2,1% mensual, con una variación interanual de 33,8% y una acumulada de 19,3%.

Para agosto, las estimaciones privadas relevadas se mueven aproximadamente entre 1,5% y 1,8%, por lo que el mercado espera que el índice vuelva a perforar el 2%.

Si ocurre, la desaceleración será una señal favorable para el Gobierno. Pero el dato convivirá con otra realidad que empieza a ganar espacio en la agenda: mientras baja la inflación, la capacidad financiera de familias y empresas sigue bajo presión y la mora continúa creciendo.