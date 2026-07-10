Giro en Vaca Muerta: El dueño del Inter Miami desplaza a Techint en una obra histórica

Resumen Ejecutivo El consorcio liderado por Pumpco ganó una obra clave de US$ 1.200 millones para el proyecto Argentina LNG en Vaca Muerta .

ganó una obra clave de para el proyecto en . La histórica alianza entre Techint y Sacde sufrió una nueva derrota en licitaciones de infraestructura energética de alta envergadura.

y sufrió una nueva derrota en licitaciones de infraestructura energética de alta envergadura. La implementación de una inédita subasta inversa electrónica a ciegas prioriza el precio final por sobre la trayectoria territorial tradicional.

a ciegas prioriza el precio final por sobre la trayectoria territorial tradicional. El nuevo esquema redefine los costos de provisión y plantea un estricto desafío de competitividad para los nodos industriales del país.

El escenario de las grandes obras de infraestructura en el país experimenta una transformación sin precedentes. La reciente adjudicación de un contrato de US$ 1.200 millones en la cuenca de Vaca Muerta encendió las alarmas en el sector corporativo tradicional, modificando de forma sustancial las reglas de juego para toda la cadena de valor industrial.

Un consorcio internacional integrado por la firma estadounidense Pumpco, la compañía italiana Bonatti y la constructora local Contreras Hermanos resultó el adjudicatario definitivo. Este grupo empresarial se encargará del desarrollo de los dos ductos principales que integrarán el ambicioso proyecto estratégico denominado Argentina LNG, clave para consolidar la futura exportación de gas licuado.

La resolución de esta compulsa representó un duro revés para la histórica sociedad conformada por las empresas Techint y Sacde. Las firmas conducidas por los empresarios Paolo Rocca y Marcelo Mindlin sufrieron su segunda derrota consecutiva en los procesos licitatorios diseñados específicamente para expandir la capacidad exportadora de la cuenca neuquina hacia los mercados globales.

Este marcado giro en las contrataciones de gran escala genera una fuerte repercusión en las regiones con fuerte impronta manufacturera. En los corredores industriales de la provincia de Santa Fe y el Gran Rosario, los proveedores metalmecánicos y de servicios técnicos analizan con extrema atención este nuevo escenario competitivo que redefine los contratos millonarios.

La obra en cuestión comprende el tendido de un gasoducto de 48 pulgadas y un poliducto de 24 pulgadas. Ambos conductos de acero se extenderán a lo largo de aproximadamente 527 kilómetros, uniendo operativamente la localidad de Meseta Buena Esperanza con la terminal de Sierra Grande, un trayecto vital para el transporte de recursos.

El aspecto más disruptivo de todo el proceso radicó en la metodología de contratación seleccionada por el consorcio operador que integran YPF, ENI y XRG. Por primera vez en la historia del desarrollo de infraestructura energética regional, se aplicó una estricta subasta inversa electrónica blindada para determinar la propuesta ganadora.

Este sistema digital funciona de manera similar a una carrera hacia la baja en tiempo real. Los finalistas debían reducir sus cotizaciones de forma electrónica partiendo de un tope máximo confidencial, compitiendo directamente contra el software y sin conocer los montos de sus rivales corporativos en ningún momento del proceso técnico.

El mecanismo ciego neutraliza cualquier tipo de ventaja histórica basada exclusivamente en la trayectoria institucional previa. Al eliminar las instancias de negociación tradicionales, las corporaciones multinacionales que ingresan al mercado local logran desplazar a los líderes locales mediante la absorción de menores márgenes de ganancia y estructuras de financiamiento global eficientes.

Las fuentes calificadas del sector energético señalaron que este procedimiento automatizado garantizó la máxima eficiencia para las empresas operadoras, definiéndolo como una estrategia diseñada especialmente para alcanzar de forma transparente de parte de los oferentes de la subasta el "monto más competitivo" posible para la ejecución de las obras civiles.

Para la firma Pumpco, subsidiaria del gigante norteamericano MasTec propiedad del reconocido empresario Jorge Mas, este logro representa su desembarco definitivo tras tres intentos previos fallidos en el ámbito local. Su enorme capacidad de respaldo financiero internacional inclinó la balanza comercial corporativa de forma irreversible frente a la competencia nativa.

El nuevo patrón de contratación consolida una realidad compleja para todo el entramado productivo de la región central del país. La eficiencia económica extrema y el precio puro desplazan de manera casi excluyente a las variables tradicionales de cercanía logística, alianzas corporativas históricas y conocimiento profundo del territorio operativo habitual.

El desafío inmediato para el sector industrial se traslada ahora a la provisión de insumos críticos adicionales, como los tubos de acero. Este próximo tramo licitatorio genera tensiones similares en el mercado fabril, donde corporaciones internacionales pujan fuertemente frente a los productores locales, repitiendo la fuerte tendencia observada previamente.

Las medianas y grandes empresas que componen la cadena de suministros nacional deben acelerar urgentemente sus procesos internos de modernización tecnológica y optimización de costos fijos. Adaptarse a las exigencias de estas nuevas plataformas de subastas digitales resulta indispensable para mantener vigente la participación en las obras públicas y privadas.

El incesante dinamismo energético de la cuenca sur continúa traccionando inversiones globales de magnitudes históricas para el país. Sin embargo, el acceso directo a estos flujos de capital demanda una reconfiguración estructural profunda para todos los actores corporativos locales que aspiran a consolidar su posicionamiento estratégico en los negocios venideros.