Vaca Muerta paga los mejores sueldos del país, pero el salario real igual perdió contra la inflación

Resumen Ejecutivo El salario bruto mediano del sector petrolero se ubicó en $10,3 millones , con un ajuste semestral del 10% que quedó por debajo de la inflación (cercana al 17%).

, con un ajuste semestral del 10% que quedó por debajo de la inflación (cercana al 17%). La brecha por jerarquía es fuerte: un perfil C-Level gana un bruto mediano de $18,9 millones y un Junior , $5,4 millones, unas 3,5 veces menos.

gana un bruto mediano de y un , $5,4 millones, unas 3,5 veces menos. Las cuencas Neuquina ($11 millones) y del Golfo San Jorge ($11,2 millones) pagan más que las oficinas de CABA y GBA ($9,1 millones).

($11 millones) y del ($11,2 millones) pagan más que las oficinas de CABA y GBA ($9,1 millones). El relevamiento es de la Fundación Contactos Energéticos, sobre 645 respuestas del primer semestre de 2026; la escasez de talento técnico sostiene la presión salarial.

El fenómeno Vaca Muerta se lee también en los recibos de sueldo, y marca una referencia para todo el mercado laboral. El salario bruto mediano del sector petrolero se ubicó en $10,3 millones, según la encuesta salarial del primer semestre que releva la Fundación Contactos Energéticos sobre la base de 645 respuestas. Es uno de los pisos más altos de la economía argentina.

Ahora bien, el número tiene una contracara. El ajuste mediano de la remuneración fue del 10% en la primera mitad del año, un porcentaje que quedó por debajo de la inflación acumulada, cercana al 17%. Es decir: incluso en el rubro que mejor paga, el salario real del trabajador promedio se achicó. La bonanza nominal no alcanzó para compensar la suba de precios.

En el bolsillo, el neto mediano ronda los $8 millones. La diferencia con el bruto responde a una estructura de descuentos que promedia el 25% para los no afiliados, con un esquema progresivo que va del 20% al 30% según el nivel de ingresos, empujado por el impacto de Ganancias. Quienes están bajo convenio colectivo tienen una retención más pareja, del 20%.

La foto por jerarquía es contundente. Un perfil de alta gerencia o C-Level percibe un bruto mediano de $18,9 millones, unas 3,5 veces lo que gana un profesional Junior, cuya mediana se establece en $5,4 millones. En el medio, el escalonamiento muestra $6,5 millones para un Semi Senior, $9 millones para un Senior, $13 millones para las gerencias y $15 millones para las direcciones.

La geografía también pesa. Los yacimientos del interior pagan más que las oficinas corporativas: la cuenca Neuquina lidera con una mediana de $11 millones y el Golfo San Jorge la sigue de cerca con $11,2 millones, mientras que las sedes de CABA y el Gran Buenos Aires se quedan en $9,1 millones. A eso se suma una prima por especialidad técnica: perforación y completación encabezan con $14 millones.

Hay un dato que interesa a cualquiera que arma equipos. El crecimiento salarial está atado a la experiencia total del profesional y no a la antigüedad en el puesto actual. Es más: la permanencia prolongada en la misma posición casi no mueve el ingreso. En criollo, quedarse quieto en un rol suele asociarse a un estancamiento del sueldo, un incentivo silencioso a la rotación.

El paquete se completa por fuera del salario base. El 74% de los encuestados cobra un bono anual equivalente a dos o tres sueldos, y el 65% tiene esquemas de home office, a lo que las multinacionales suman instrumentos financieros de largo plazo. Son las herramientas con las que el sector pelea la retención en un mercado donde el talento escasea: uno de cada cuatro consultados dice que le faltan empleados.

Por eso cambió la lógica de los aumentos. Las petroleras dejaron atrás la recomposición masiva guiada solo por el costo de vida y avanzan hacia ajustes selectivos y quirúrgicos, donde ganan peso el desempeño individual, las encuestas de mercado y las revisiones semestrales. Es un manual que trasciende al petróleo: cuando el talento vale, la política salarial se vuelve fina, y ahí hay una pista para las empresas de la región que compiten por perfiles calificados.