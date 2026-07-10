Ni la especulación ni el azar: el factor que mueve el precio del Bitcoin, según su creador

Cada vez que el Bitcoin alcanza nuevos máximos o atraviesa fuertes correcciones reaparece la misma pregunta: ¿qué determina realmente su precio? Aunque abundan las explicaciones ligadas a factores macroeconómicos, tasas de interés o movimientos especulativos, el propio creador de la criptomoneda dejó una respuesta mucho más sencilla.

En uno de sus escritos más citados, Satoshi Nakamoto explicó que el valor de Bitcoin depende, como cualquier activo escaso, del equilibrio entre la oferta y la demanda. La diferencia es que, en este caso, la oferta está programada desde el origen y no puede expandirse libremente.

El protocolo establece un límite máximo de 21 millones de bitcoins, una característica que convierte al activo en un bien digital escaso. A medida que aumenta el interés de inversores, empresas e instituciones, la cantidad disponible para comprar se mantiene prácticamente inalterable, generando presión sobre los precios.

Este diseño económico es uno de los pilares del ecosistema cripto. Además, cada cuatro años aproximadamente se produce el denominado "halving", un mecanismo que reduce a la mitad la emisión de nuevos bitcoins y desacelera aún más el crecimiento de la oferta.

En los últimos años, la llegada de fondos cotizados (ETF) vinculados a Bitcoin, la participación creciente de inversores institucionales y un contexto internacional de búsqueda de activos alternativos reforzaron esa demanda, impulsando nuevas subas en la cotización.

Sin embargo, los especialistas advierten que la escasez por sí sola no garantiza aumentos permanentes. Factores como la regulación, la política monetaria de Estados Unidos, el apetito por el riesgo y los movimientos de grandes tenedores también pueden provocar episodios de elevada volatilidad.

Aun así, el principio planteado por Nakamoto continúa siendo uno de los fundamentos más aceptados dentro del mercado: con una oferta limitada por diseño, la evolución del precio dependerá, en gran medida, de cuánto crezca el interés por adquirir el activo frente a la cantidad disponible.