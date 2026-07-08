El plan estratégico detrás del nuevo liderazgo comercial en una de las mayores constructoras del país

El mercado corporativo nacional se mueve con fuerza. La constructora Milicic S.A., un jugador de peso con 52 años de trayectoria, designó a Pablo Sampallo como su nuevo Gerente Comercial y de Desarrollo de Negocios. El ejecutivo asume este mes un rol crucial para el futuro inmediato de las operaciones.

Sampallo llega para reemplazar en el cargo a Gustavo Mas. Para las pymes locales, los movimientos en estas grandes corporaciones son clave, ya que redefinen las alianzas comerciales y la búsqueda de nuevos proveedores estratégicos en mercados de alta exigencia técnica en toda la región.

La incorporación se da dentro de un plan de fortalecimiento de la propuesta de valor de la compañía. Desde su nueva silla, Sampallo tendrá el desafío de liderar la estrategia comercial en diversos segmentos de mercado. El foco estará puesto en consolidar la expansión regional y capturar nuevas oportunidades de negocios.

Para lograrlo, la firma apostará fuertemente por modelos colaborativos y alianzas estratégicas con actores destacados. En el mundo de los negocios actual, generar sinergias es vital. Ninguna empresa constructora de gran escala avanza sola; necesita una red sólida de subcontratistas y prestadores de servicios que empujen juntos.

"Su conocimiento del sector minero y visión integral serán claves para los desafíos futuros que asumimos en Argentina y la región", destacó María de los Ángeles Milicic, Gerente General de la firma. La directiva ponderó además su sólida experiencia en la gestión de la siempre compleja cadena de suministros.

La trayectoria del nuevo gerente es extensa. Cuenta con más de 30 años de experiencia liderando áreas de compras globales y logística. Desarrolló gran parte de su carrera profesional en General Motors, ocupando cargos directivos de alta responsabilidad en países como Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y mercados competitivos de Medio Oriente.

Recientemente, Sampallo estuvo al frente de la estrategia de Supply Chain en Cerro Negro (Newmont Mining). Allí logró combinar la mirada comercial con la excelencia operativa. Un dato fundamental para las pymes regionales es que el ejecutivo lideró en esa etapa un fuerte plan de desarrollo de proveedores locales.

El perfil de un estratega corporativo

En cuanto a su formación, el nuevo gerente es Licenciado en Organización de la Producción por la UADE. También posee una maestría en Administración de Empresas dictada por la Universidad Austral y una especialización en Gestión de Proyectos. Sus primeros pasos profesionales los dio en reconocidas firmas como Boehringer Mannheim y SKF.

Milicic S.A. es un actor fundamental en el sector de construcciones y servicios, con más de 800 proyectos ejecutados. Su estructura cuenta con un equipo que supera los 2500 empleados, brindando soluciones operativas en sectores estratégicos de la economía como la minería, el oil & gas, la energía e infraestructura.

Los cambios de liderazgo en corporaciones de este calibre abren ventanas de oportunidad. Para los dueños de pymes que buscan financiamiento o transformarse en proveedores estables, conocer los perfiles que manejan estas mesas de decisión es indispensable para adaptar su oferta comercial y sumarse con éxito a la cadena de valor regional.