El FMI no cambia su diagnóstico: ¿por qué prevé que Argentina crecerá 3,5% este año?

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ratificó su pronóstico para la economía argentina y mantuvo sin cambios la previsión de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) en 3,5% para 2026 y 4% para 2027, en el marco de la actualización del informe Panorama Económico Mundial (World Economic Outlook).

La estimación coloca nuevamente a la Argentina por encima del crecimiento promedio previsto para América Latina y el Caribe, región para la que el organismo proyecta una expansión del 2,4% este año y del 2,7% el próximo.

Más optimista que el mercado

El diagnóstico del FMI resulta más favorable que el de las consultoras privadas relevadas por el Banco Central a través del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que actualmente proyectan un crecimiento cercano al 3% para este año. La diferencia refleja una visión más optimista del organismo internacional sobre la recuperación de la actividad económica argentina.

Un mundo condicionado por dos fuerzas opuestas

El informe del Fondo sostiene que la economía mundial transita un escenario marcado por dos factores que avanzan en direcciones contrarias.

Por un lado, la guerra en Medio Oriente continúa generando presión sobre los mercados energéticos y las cadenas de abastecimiento. Por otro, la expansión de la inteligencia artificial y las inversiones tecnológicas aparecen como uno de los principales motores del crecimiento global.

En ese contexto, el FMI proyecta una expansión de la economía mundial del 3% durante este año, aunque advierte que persisten importantes focos de incertidumbre.

Inflación, energía y deuda, entre las principales amenazas

El organismo también alertó que el proceso de desaceleración de la inflación global perdió impulso debido al encarecimiento de la energía y de los alimentos, mientras que los elevados niveles de deuda pública y la volatilidad de los mercados financieros siguen representando riesgos para la estabilidad económica.

Entre los factores de preocupación también aparecen una eventual escalada del conflicto en Medio Oriente, la fragmentación del comercio internacional y una posible corrección en las valuaciones de las empresas vinculadas a la inteligencia artificial.

El desafío argentino

Aunque el FMI mantuvo sin modificaciones sus proyecciones para Argentina, el escenario internacional seguirá siendo un factor determinante para la evolución de la economía local. La evolución de los precios de la energía, las materias primas, el financiamiento internacional y la estabilidad de los mercados continuarán siendo variables clave para sostener el ritmo de crecimiento previsto por el organismo.