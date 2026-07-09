Fin del reinado: Mercado Libre dejó de ser la empresa más valiosa de América Latina

El tablero corporativo de América Latina cambió de dueño. Mercado Libre, la empresa nacida en Argentina que durante meses encabezó el ranking de capitalización bursátil de la región, perdió el liderazgo frente a un gigante brasileño.

El movimiento no responde únicamente al desempeño de la firma fundada por Marcos Galperin, sino también al fuerte impulso que tuvieron las acciones de las grandes compañías brasileñas, impulsadas por una mejora en las expectativas del mercado y un renovado interés de los inversores por sectores tradicionales como la energía y las finanzas.

Un nuevo líder regional

La compañía brasileña alcanzó una capitalización superior a la de Mercado Libre y pasó a ocupar el primer lugar entre las empresas más valiosas de América Latina. Detrás también aparecen otras firmas de Brasil, consolidando un predominio que vuelve a inclinar la balanza hacia la principal economía de la región.

Mientras tanto, Mercado Libre continúa siendo la mayor empresa tecnológica latinoamericana y mantiene una posición dominante en comercio electrónico y servicios financieros digitales, aunque su valuación ya no alcanza para conservar el liderazgo general.

Qué explica el cambio

Los analistas atribuyen el cambio a una combinación de factores. Por un lado, la recuperación del valor de las grandes compañías brasileñas, especialmente las vinculadas al sector energético y financiero. Por otro, un año más desafiante para las acciones tecnológicas, que moderaron el ritmo de crecimiento observado en períodos anteriores.

Aun así, Mercado Libre sigue mostrando fundamentos sólidos y continúa expandiendo su ecosistema de comercio electrónico, logística y servicios financieros en toda la región.

Más que un cambio de ranking

La modificación del podio no implica necesariamente una pérdida de competitividad para Mercado Libre, sino una nueva fotografía del momento que atraviesan los mercados latinoamericanos.

El liderazgo bursátil cambia con frecuencia al ritmo de las expectativas de los inversores, los resultados financieros y el contexto económico. En ese escenario, Brasil vuelve a concentrar las compañías de mayor valor de la región, mientras Mercado Libre mantiene su lugar como uno de los principales referentes tecnológicos de América Latina.