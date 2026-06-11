Guiño para que los bancos presten dólares de los ahorristas a empresas exportadoras

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) avanza en una modificación regulatoria que permitirá a las entidades financieras utilizar parte de los depósitos en dólares de sus clientes para otorgar créditos a empresas exportadoras, con el objetivo de ampliar el financiamiento del sector productivo y generar un mayor dinamismo en el mercado de divisas.

La iniciativa busca movilizar una porción de los dólares que actualmente permanecen inmovilizados dentro del sistema financiero. Según estimaciones del mercado, los depósitos en moneda extranjera alcanzan niveles elevados, aunque una parte importante tiene una utilización limitada debido a las restricciones vigentes para su colocación como préstamos.

El esquema estará dirigido principalmente a empresas exportadoras, cuyos ingresos futuros en moneda extranjera funcionan como respaldo natural para este tipo de financiamiento. De esta manera, los bancos podrán canalizar recursos hacia sectores generadores de divisas sin incrementar significativamente el riesgo cambiario.

La medida forma parte de una estrategia oficial orientada a fortalecer el crédito en dólares destinado a actividades productivas, impulsar las exportaciones y mejorar la eficiencia en la utilización de la liquidez del sistema financiero. En paralelo, el BCRA viene implementando distintas flexibilizaciones para facilitar el acceso de los exportadores a nuevas herramientas de financiamiento, incluyendo instrumentos negociados en el mercado de capitales.

Especialistas señalan que este tipo de préstamos presenta un perfil de menor riesgo cuando los tomadores generan ingresos en la misma moneda en la que se endeudan, ya que reducen la exposición a variaciones del tipo de cambio. Además, el mecanismo podría contribuir a ampliar la oferta de crédito para inversiones, capital de trabajo y expansión de la producción destinada a mercados internacionales.

La iniciativa se enmarca en un contexto en el que el Banco Central busca consolidar la estabilidad financiera y profundizar el desarrollo del crédito privado, aprovechando el crecimiento de los depósitos en dólares registrado durante los últimos meses.