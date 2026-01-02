Habilitan la devolución del 30% por dólar tarjeta y Netflix 2025: detalles del trámite

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó desde el 1° de enero de 2026 el trámite para que contribuyentes puedan solicitar la devolución del 30% de las percepciones aplicadas en 2025 sobre consumos con tarjeta en moneda extranjera y servicios digitales como Netflix, Spotify, entre otros.

Este reintegro corresponde a anticipos de impuestos (principalmente al Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales) que fueron cobrados en forma de percepciones sobre operaciones con tarjetas de crédito o débito pagadas en pesos pero referidas a bienes o servicios contratados en el exterior o en moneda extranjera.

La devolución no se hace de oficio: el contribuyente debe iniciar el trámite online a través del sitio oficial de ARCA ingresando con CUIT y Clave Fiscal, e indicando los consumos que generaron las percepciones. Esta herramienta digital está disponible desde principios de 2026 y puede realizarse por cada mes del año fiscal 2025 en que se registraron gastos.

Quiénes pueden solicitar la devolución

* No están inscriptos en Ganancias ni en Bienes Personales.

* Están inscriptos en Ganancias pero no en Bienes Personales (solo para percepciones bajo ciertos códigos).

* Empleados en relación de dependencia que no sufrieron retenciones de Ganancias en 2025.

* Monotributistas que no tributen Bienes Personales. BAE Negocios

Esto significa que muchas personas físicas que pagaron el 30% en sus consumos en dólares, pero no tienen obligación de pagar estos impuestos, podrán recuperar esos montos. AFIP

Cómo es el trámite

El procedimiento es totalmente online y se realiza desde la web oficial de ARCA mediante el servicio llamado “Devolución de percepciones”.

* Ingresar con CUIT y Clave Fiscal al portal de ARCA.

* Entrar al servicio de Devolución de percepciones.

* Seleccionar Período Fiscal 2025 y el concepto de percepción correspondiente (p. ej., “Pago a Cuenta – Percepción por compras en el exterior – RG 4815”).

* Indicar los consumos realizados durante ese año.

* Confirmar y presentar la solicitud.

* ARCA analizará la información y, de corresponder, depositará el importe en la CBU informada por el contribuyente.

La devolución suele procesarse de manera escalonada durante el año posterior a la presentación de la solicitud, por lo que puede llevar varios meses hasta que se vea acreditada en la cuenta bancaria.

Qué consumos están incluidos y excluidos

* Compras en el exterior con tarjeta de crédito o débito.

* Pagos de servicios y suscripciones en dólares como Netflix, Spotify, Disney+, YouTube Premium.

* Pasajes aéreos y servicios turísticos pagados en moneda extranjera.

En cambio, no se reintegran percepciones por: Medicamentos; Libros físicos o digitales; Plataformas educativas o software con fines de estudio; Transporte terrestre a países limítrofes. La Capital