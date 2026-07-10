Industrias, en jaque: suben costos, aflojan ventas y crece la preocupación por el empleo

La industria argentina enfrenta un escenario que varios analistas describen como un verdadero "efecto sándwich". Por un lado, los costos de producción continúan escalando, impulsados principalmente por las tarifas energéticas y otros gastos operativos. Por el otro, el consumo interno permanece deprimido y limita la capacidad de las empresas para trasladar esos aumentos a los precios.

El resultado es una presión creciente sobre la rentabilidad que comienza a reflejarse en un ajuste del empleo y en niveles elevados de capacidad ociosa dentro de las plantas industriales.

El empleo, en la línea de fuego

Las proyecciones privadas advierten que durante este año podrían perderse más de 100.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos vinculados a la actividad industrial.

La reducción del personal aparece como una de las primeras respuestas de las empresas frente a un mercado que todavía no muestra señales claras de recuperación y donde muchas firmas priorizan preservar su flujo de caja.

Costos que no dejan de subir

Uno de los principales factores de preocupación es el incremento de los costos productivos.

Las subas registradas en energía eléctrica y gas impactan directamente sobre la estructura de gastos de las industrias, especialmente en aquellos sectores con un elevado consumo energético.

Al mismo tiempo, las empresas advierten que el margen para trasladar esos mayores costos a los precios finales es cada vez más reducido debido a la debilidad del consumo.

Menos ventas y más capacidad ociosa

La demanda interna continúa siendo el principal desafío. Muchas plantas trabajan muy por debajo de su potencial, obligadas a sostener costos fijos con menores niveles de producción. Ese escenario erosiona la rentabilidad y dificulta cualquier plan de inversión de corto plazo.

Para numerosas pymes industriales, la prioridad dejó de ser crecer y pasó a ser sostener la actividad.

Exportar para compensar el mercado interno

Frente a la retracción del consumo local, varias industrias buscan colocar una mayor parte de su producción en mercados externos.

Las exportaciones industriales muestran un comportamiento relativamente más favorable, aunque desde el sector aclaran que ese desempeño no alcanza para compensar completamente la caída del mercado doméstico.

Importaciones y competencia

Otro de los factores que genera preocupación es el aumento de la competencia de productos importados en distintos segmentos del mercado.

Las empresas sostienen que este fenómeno se suma al menor nivel de actividad y profundiza la presión sobre los márgenes, especialmente entre las pequeñas y medianas industrias.

Un escenario que todavía no encuentra piso

Los indicadores de actividad muestran que la recuperación industrial continúa siendo esquiva.

Mientras algunos rubros presentan mejoras puntuales, la tendencia general sigue marcada por una producción débil, elevados costos operativos y un consumo que no logra despegar.

En ese contexto, el empleo aparece como la variable más sensible y las expectativas para los próximos meses permanecen condicionadas por la evolución del mercado interno y de los costos de producción.